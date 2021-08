Đổi vị với món lẩu lươn

Lẩu lươn có vị chua cay từ me và ớt cùng vị ngọt mềm của lươn và các loại rau ăn kèm.

Khi chỗ tôi ở bị phong tỏa thì nhà có gì ăn nấy. Đây là lúc không phải muốn nấu gì cũng dễ tìm đủ nguyên liệu vì trong thời gian giãn cách. Bà ngoại gửi lên cho ít lươn và cái bắp chuối nên tôi nấu nồi lẩu lươn thay đổi món cho gia đình.

Nồi lẩu lươn thơm phức với các nguyên liệu sẵn có trong gia đình.

Lươn có tính mát và bổ nhưng có mùi tanh, để chế biến thì bạn cần làm thật sạch cho lươn hết nhớt, rửa kỹ với muối, chanh chà xát trên mình cho hết sạch nhớt, và khử hết mùi tanh của lươn. Sau đó bạn để lươn thật ráo nước, cắt khúc chừng 5 cm, đem ướp lươn với một chút tiêu, hành tím, tỏi, sả băm nhỏ, một chút hạt nêm, tiêu, chút bột nghệ. Để lươn ướp trong vòng 30 phút cho ngấm gia vị.

Bắc chảo nóng, cho dầu ăn, hành tỏi phi thơm rồi bạn cho từng miếng lươn vào chảo chiên cho chín. Lươn chín bạn xếp lươn ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, bày lên đĩa lươn một chút lá ngổ cho đẹp nhé.

Nấu nước lèo:

Bạn phi thơm hành, tỏi, sả cho vàng rồi bỏ ra chén, nhớ làm nhiều một chút nhé. Bạn cắt cà chua vào đảo xào cho ra màu đẹp, cho nước vào nấu sôi, cho phần đầu đuôi lươn đã chiên vào nước lèo nấu cho ngọt nước dùng, kế đến cho nước cốt me, đường, nêm nếm nước lèo vừa ăn. Lúc này bạn cho nửa chén hành tỏi sả đã phi thơm đổ vào nồi nước lèo nhé, mùi vị nồi nước lèo lúc này thơm ngào ngạt đó bạn.

Các loại rau ăn kèm:

Nhà của tôi lúc này chỉ còn ít rau muống, hành ta, rau ngổ và bắp chuối bà cho, và sẵn giá đỗ tự làm nên có gì dùng nấy là thượng sách trong lúc này. Rau muống, giá đỗ, hành lá, rau ngổ bạn rửa sạch, cắt khúc, cà chua cắt múi cau. Bắp chuối mình bào nhỏ rồi ngâm ngay vào chậu nước pha ít chanh để bắp chuối không bị thâm, ngâm bắp chuối 15 phút cho ra hết nhựa bạn vớt ra để ráo nước.

Các nguyên liệu nấu món lẩu lươn.

Bún ăn lẩu:

Lúc này khó mua bún tươi nên mình dùng bún tươi khô, bạn ngâm bún với nước lạnh chừng 10 phút rồi luộc bún với nước sôi chừng 8 phút, nhiệt độ vừa cho bún sôi nhẹ (để nhiệt độ cao quá bún nhanh nhão) đổ ra rổ xả dưới nước lạnh để bún tơi, không bết dính nhé. Khi bún nguội, bạn sẽ thấy đĩa bún ngon không kém bún tươi đâu.

Mắm me:

Bạn cho vắt me ra chén, cho nước sôi vào đánh tan bột me, chắt nước cốt me ra chén khác, thêm đường, nước mắm khuấy đều cho mắm me tan đường. Thêm ít ớt hiểm cắt láy và nửa chén hành, tỏi, sả băm đã phi thơm còn lại vào chén mắm me nha.

Trình bày:



Bạn đặt nồi nước lẩu, xung quanh bày các loại rau ăn kèm, đĩa bún, đĩa lươn chiên. Khi ăn thả các loại rau ăn kèm, cho lươn đã chiên vào nồi nước lèo đang sôi cho nóng rồi chấm lươn cùng bát nước mắm me nhé. Cả nhà cùng quây quần bên nồi lẩu lươn thơm phức thật hạnh phúc khi vẫn còn sức khỏe và an toàn trong mùa dịch phải không các bạn.

Chúc các bạn có thêm nhiều niềm vui vào bếp dành cho gia đình những bữa ăn ngon trong những ngày giãn cách nhé.

Độc giả Ánh Dương