Đôi uyên ương 9 năm chụp ảnh dưới gốc cây 2.200 năm tuổi

Trung QuốcGữ lời hứa năm 18 tuổi, Li và Zhong mỗi năm đều cùng nhau chụp một bức ảnh dưới gốc cây cổ thụ, ghi lại hành trình 9 năm yêu xa trước khi về chung một nhà.

Li và Zhong cùng lớn lên ở huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Họ gặp nhau năm 2013 khi cùng học trung học và trở thành mối tình đầu của nhau.

Ở Bình Giang có cây long não cổ thụ hơn 2.200 năm tuổi, cao 30 mét, thân lớn 6 người ôm không xuể. Người dân tin cậy là biểu tượng phong thủy, mang điềm lành và chứng giám cho nhiều mối tình. Li và Zhong cũng muốn nhờ cây làm nhân chứng cho tình yêu của mình.

Mùa hè năm thi đại học, họ đứng dưới tán cây và hẹn sẽ quay lại chụp ảnh mỗi năm. Khi lên đại học, Li học ở Quảng Châu, còn Zhong ở Nhạc Dương. Những năm tháng yêu xa dạy họ cách tin tưởng và đợi chờ.

"Có lần tôi nói nhớ, không ngờ anh lập tức bắt chuyến tàu hơn mười tiếng, ngồi ghế cứng suốt đêm để gặp tôi", Li, 27 tuổi, nhớ lại.

Khoảng cách không khiến tình cảm phai nhạt, mà ngược lại càng thêm sâu sắc. Mỗi năm, đôi trẻ đều trở lại gốc cây, chụp một bức ảnh như lời nhắc về hẹn ước thuở nào.

Sau 9 năm, mối tình đã nở hoa. Ngày 9/6/2025, Li và Zhong đăng ký kết hôn. Đến 1/10, đúng dịp Quốc khánh, họ tổ chức đám cưới ngoài trời trên bãi cỏ quê nhà.

"Ngày hôm đó tôi rất hồi hộp. Khi nhìn thấy thầy cô, bạn bè thời học sinh đến chúc mừng, tôi cảm giác như được quay lại những năm tháng cũ", cô dâu chia sẻ. "Nghĩ về chặng đường đã qua, mới thấy hành trình ấy vừa vất vả vừa ngọt ngào".

Trong ngày cưới, họ không quên chụp ảnh trước "nhân chứng tình yêu" của mình. "Cùng một nơi, cùng một gốc cây và chúng tôi vẫn là những con người không thay đổi. Ngay cả chính chúng tôi cũng thấy xúc động", Li viết khi chia sẻ những bức ảnh lên mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày, bài đăng thu hút hơn hai triệu lượt thích, trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu bền bỉ của thế hệ trẻ.

Cô dâu Li chia sẻ thêm rằng mối tình đầu của mỗi người đều trong sáng và ai cũng hướng đến hôn nhân. Chồng cô là một người hiền lành, rất chu đáo và tính cách hai người rất hợp nhau.

"Khi bạn tin người ấy là đúng, hãy kiên định đến cùng", Li nói. "Sang năm là kỷ niệm 10 năm bên nhau. Chúng tôi đã chuẩn bị một nghi lễ đặc biệt dưới gốc cây, nhưng tạm thời xin giữ bí mật".

Bảo Nhiên (Theo Qingdaonews)