Đội U21 bóng chuyền Việt Nam về nước

Hà NộiCác cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam trở về nước sau giải U21 thế giới với nhiều dấu ấn và sóng gió.

Sau khi thắng Dominica 3-0 để kết thúc giải ở vị trí thứ 19, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh ở lại Surabaya, Indonesia thêm một ngày. Hôm nay, đội di chuyển sang Singapore rồi chia làm hai nhóm về nước.

Hai tuyển thủ của Bình Điền Long An bay về TP HCM, còn 10 tuyển thủ và ban huấn luyện về Hà Nội.

Đội trưởng Đặng Thị Hồng nhận hoa chúc mừng khi về sân bay Nội Bài, chiều 18/8. Ảnh: Thanh Nhàn

Đón đội có ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao. Do đã trải qua hai chặng đường dài, ban huấn luyện và các cầu thủ không trả lời truyền thông, sớm trở về nghỉ ngơi. Họ sẽ lưu trú cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đang đóng quân ở Đông Anh (Hà Nội).

Trong thời gian tới, đội U21 Việt Nam không tham dự các giải đấu lớn. Các tuyển thủ sẽ trở về CLB để tham gia giải bóng chuyền vô địch CLB trẻ quốc gia 2025, tại Tam Đảo (Phú Thọ) từ 30/8 đến 13/9.

Thành phần U21 Việt Nam dự giải vừa qua gồm 12 tuyển thủ: Lại Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Đặng Thị Hồng, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Vân Hà.

Đội U21 Việt Nam tại sân bay Nội Bài, chiều 18/8. Ảnh: Thanh Nhàn

Việt Nam thắng 6 và chỉ thua Argentina và Chile. Tuy nhiên, do án phạt vì một VĐV được Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB xác định là "không đủ tư cách", đội bị xử thua bốn trận, chỉ được đánh vòng tranh hạng từ 17-24.

Sau khi vắng Đặng Thị Hồng ở bốn trận cuối, chủ công Phạm Quỳnh Hương trở thành tay đập ghi nhiều điểm nhất với 62 điểm. Tiếp theo là Bùi Thị Ánh Thảo (57 điểm), Lê Thùy Linh (53 điểm).

Kết thúc giải này, Italy vô địch, Nhật Bản đứng thứ hai và Brazil thứ ba. Thái Lan xếp 12, còn Indonesia là 16.

Đức Đồng