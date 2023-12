Đội tuyết đến Tử Cấm Thành trong đợt rét kỷ lục

Bắc Kinh đang chịu đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ khi ghi nhận khoảng thời gian có mức nhiệt dưới 0 độ C dài nhất từ năm 1951. Mức nhiệt ghi nhận tại trạm quan sát thời tiết Nanjiao, Bắc Kinh, lần đầu tăng hơn 0 độ C vào chiều 24/12 sau nhiều ngày. "Kể từ khi nhiệt độ lần đầu giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày 11/12, mức nhiệt dưới 0 độ C đã duy trì hơn 300 giờ", Beijing Daily đưa tin.

Tuy nhiên bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều du khách vẫn đổ xô đến Tử Cấm Thành, ngày nay là Bảo tàng Cố Cung Quốc gia (Palace Museum) ở Bắc Kinh để chụp ảnh, tham quan.