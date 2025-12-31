Đội tuyển dùng ba thủ môn trong một trận ở Cup châu Phi

MoroccoUganda dùng ba thủ môn nhưng vẫn thua Nigeria 1-3 ở lượt cuối bảng C và sớm bị loại khỏi Cup châu Phi 2025 (AFCON).

Buộc phải thắng Nigeria để nuôi hy vọng đi tiếp, Uganda vào trận với quyết tâm cao nhưng sớm rơi vào kịch bản tồi tệ nhất. Ngay từ đầu trận, thủ môn số một Denis Onyango bị lật cổ chân trong nỗ lực cản phá một quả phạt góc.

Thủ thành 40 tuổi vẫn cố gắng thi đấu và có pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm cận thành của Paul Onuachu. Nhưng ở phút 28, Onyango băng ra lỡ trớn, tạo điều kiện để Paul Onuachu sút vào lưới trống, mở tỷ số cho Nigeria.

Onyango tiếp tục cần chăm sóc y tế trước giờ nghỉ và không thể thi đấu hiệp hai. Salim Magoola vào thay, nhưng trụ lại trên sân vỏn vẹn 11 phút. Trong tình huống băng ra ngoài vòng cấm, Magoola dùng tay cản bóng để ngăn Victor Osimhen và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Uganda phải sử dụng thủ môn thứ ba là Nafian Alionzi - người sau đó hai lần bị Raphael Onyedika chọc thủng lưới chỉ trong năm phút, từ 62 đến 67. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Uganda ghi một bàn nhờ công Rogers Mato ở phút 75.

Thua 1-3, Uganda đứng bét bảng C và sớm bị loại. Trong khi đó, Nigeria giành chín điểm tuyệt đối, và sẽ gặp một trong ba đội Bờ Biển Ngà, Cameroon hoặc Mozambique ở vòng 1/8.

Nigeria là ứng viên nặng ký tại AFCON 2025, khi sở hữu nhiều ngôi sao như Paul Onuachu (Trabzonspor), Victor Osimhen (Galatasaray), Samuel Chukwueze, Calvin Bassey, Alex Iwobi (Fulham), Ademola Lookman (Atalanta) hay Wilfred Ndidi (Besiktas). Nigeria từng ba lần đăng quang Cup châu Phi vào các năm 1980, 1994 và 2013.

Vòng 1/8 AFCON 2025 đã xác định được bốn cặp, gồm Mali - Tunisia, Ai Cập - Benin, Morocco - Tanzania, Algeria - DR Congo. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 3/1 đến 5/1.

AFCON 2025, giải vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 35 do Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tổ chức, diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026. Morocco được chọn làm chủ nhà, đánh dấu lần thứ hai quốc gia Bắc Phi này đăng cai AFCON, sau kỳ giải năm 1988.

AFCON 2025 là lần đầu tiên giải đấu diễn ra trong dịp Giáng sinh và năm mới, thay vì khung thời gian quen thuộc vào mùa hè hoặc đầu năm. Nguyên nhân đến từ việc FIFA mở rộng Club World Cup lên 32 đội và xếp lịch thi đấu vào tháng 6-7/2025, buộc CAF phải điều chỉnh thời gian tổ chức AFCON để tránh xung đột. Việc thay đổi lịch còn chịu tác động từ hệ thống thi đấu châu Âu, khi UEFA Champions League mùa 2025-2026 được mở rộng và bổ sung các trận đấu vào cuối tháng 1.

