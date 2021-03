Đồi Tức Dụp - điểm hút du khách đến An Giang

Đồi Tức Dụp được ví như một "bảo tàng địa chất miền sơn cước" với nhiều hang động, núi non, rừng cây bạt ngàn và các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh đặc sắc. Trong dịp du xuân đầu năm mới Tân Sửu 2021, đồi Tức Dụp đã được nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành lựa chọn thú vị của hàng nghìn du khách khi đến An Giang. Ngoài cảnh sắc đẹp, yên bình nơi đây còn là một trong những điểm đến an toàn, giúp du khách thưởng ngoạn thoải mái trong mùa Covid-19.

Đồi Tức Dụp trang hoàng với những sắc hoa đỏ rực và tiểu cảnh lạ mắt, thu hút du khách đến tham quan dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: Mỹ Hiền.

Tức Dụp ngày nay không còn vẻ hoang sơ, trơ trụi, phiến đá loang lỗ vết thương chiến tranh, mà nó được "lột xác" với những công trình mang tính nghệ thuật đặc sắc và trí tuệ, nhiều trò chơi giải trí, dịch vụ thú vị. Từ sự chắt chiu của nhà đầu tư, Tức Dụp được làm mới với gam màu tươi mới và sinh động hơn, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Trong những bộ ảnh check-in của khách tham quan mới đây, Tức Dụp hiện lên với vẻ đẹp đặc biệt, thoát khỏi nét xanh đơn điệu của cây rừng bạt ngàn và tảng đá trơ. Bức tranh ấy đã được điểm tô bằng những sắc hoa đỏ rực và tiểu cảnh lạ mắt. Điểm xuyến không gian là cây cầu gỗ bắc ngang hồ nước, suối cá thần huyền bí với hàng trăm chú cá lớn nhỏ nô đùa bên dòng suối mát.

Cầu tre tình yêu - nơi thu hút nhiều du khách đến check-in. Ảnh: Mỹ Hiền.

Một nét mới, tạo điểm nhấn nổi bật ở đồi Tức Dụp là công trình mang tính nghệ thuật độc đáo "Cự xà lộ" phiên bản rắn hổ mây, dẫn lối du khách vào kỳ quan hang động ở đồi Tức Dụp. Công trình được thiết kế theo lối kiến trúc đặc biệt, mô phỏng hình con rắn hổ mây đang uốn lượn suốt từ chân đến đỉnh đồi. Cung đường được xây dựng kỳ công với hơn 10.000 chậu hoa mẫu đơn, đủ sắc hương giúp cho Tức Dụp càng trở nên lung linh hơn. Nhiều du khách đến tham quan nơi đây đã ưu ái gọi công trình này là Vạn Lý Trường Thành phiên bản miền Tây.

Theo đại diện khu du lịch, giữa những cảnh đẹp khác lạ của tự nhiên và văn hóa sơn cước, Tức Dụp là một điều gì đó mà du khách luôn ưu ái khi nhắc đến. Mới đây, hang động trong lòng Tức Dụp đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là "Hang động được tạo ra từ đá Granite tự nhiên dài nhất và đẹp nhất Việt Nam". Hang động sở hữu bảo tàng lịch sử huyền bí và hệ thống điều hòa mát rượi. Du khách càng đi sâu vào trong lòng hang, càng khám phá nhiều điều bất ngờ. Những vách đá lớn cỡ một tòa nhà nhiều tầng hiện ra trước mặt, trần hang như từng bức phù điêu lấp lánh, chiếu xuyên qua vô số lỗ thủng trên vòm hang, tạo nên một không gian lung linh sắc màu.

Du khách tham quan các hang động ở Tức Dụp. Ảnh: Mỹ Hiền.

"Ngồi trong lòng hang, nghe điệu nhạc tiệc rượu của thần núi thoảng trong gió, chiêm ngưỡng những tia sáng đầu ngày chiếu qua cửa hang, hòa vào cỏ cây và hoa lá, tôi cứ ngỡ như lạc vào chốn vô thường ngay giữa đồi Tức Dụp", anh Huy Khánh - một du khách đến từ TP HCM chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng với hàng loạt góc check-in thú vị, nhiều du khách cho biết Tức Dụp còn hấp dẫn họ bởi các dịch vụ, giải trí không thể bỏ qua như: thể thao quốc phòng, tập bắn bia bằng đạn thật, tham quan vườn thú, bay tàu lượn siêu tốc, đạp vịt, du thuyền mặt hồ, câu cá sấu, bơi thuyền, tắm suối đá tiên, đi xe đạp trên cầu... Du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng Thất Sơn tại nhà hàng Tức Dụp như: gà đốt Ô Thum, bò nấu lá giang rừng, lươn um lá nhàu, bánh xèo ăn với các loại rau núi... Những trải nghiệm này mang đến cho du khách nhiều kỷ niệm khó quên.

Tức Dụp có một vườn hoa mặt trời dành cho du khách check-in. Ảnh: Mỹ Hiền.

Đại diện khu du lịch cho biết, đến đồi Tức Dụp, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. Sức sống của màu chiến thắng và màu xanh khát vọng, cùng nhau viết tiếp những trang hào hùng trên đỉnh vinh quang. Địa diểm này luôn chào đón những vị khách yêu thiên nhiên, thích khám phá, mê tham gia các hoạt động dân dã hoặc đơn giản là tìm đến chốn yên bình để thư giãn.

Mỹ Hiền