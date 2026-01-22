Đội trưởng U23 Trung Quốc hiểu nhầm Đình Bắc

Arab SaudiTrung vệ Liu Haofan tin vào một phát biểu không có thật của Nguyễn Đình Bắc, để lấy làm động lực khi Trung Quốc đấu Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026.

Sau trận đấu hôm 20/1, khi được hỏi chi tiết nào cảm thấy hài lòng nhất, Liu Haofan cho biết đó là "tỷ số 3-0". Anh cho biết: "Trước trận đấu, tôi thấy cầu thủ số 7 của Việt Nam, trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng sẽ thắng chúng tôi 3-0. Giờ tôi muốn xem cậu ấy sẽ nói gì".

Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định anh không biết Liu đã lấy thông tin từ đâu. "Tôi chưa từng nói sẽ thắng Trung Quốc 3-0", Bắc nói với VnExpress. "Tôi cũng không chạm mặt hay trao đổi gì với Liu trước và sau trận".

Trước khi đấu Trung Quốc, bài đăng gần nhất trên các tài khoản mạng xã hội của Đình Bắc là từ trước đó ba ngày, về việc mừng chiến thắng khi vượt qua UAE ở tứ kết. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng không tham gia phỏng vấn hay trả lời bất kỳ điều gì trước truyền thông, và cho rằng có thể Liu đã xem thông tin sai lệch.

Trung vệ Trung Quốc Liu Haofan (áo trắng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Đình Bắc được xem là ngôi sao sáng nhất của Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, khi ghi ba và kiến tạo một bàn, tức chiếm 50% số bàn thắng của đội. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc dành nhiều sự chú ý, khi phân tích lối chơi và điểm mạnh của tiền đạo này.

Tuy nhiên, chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn khiến Đình Bắc chỉ vào sân từ đầu hiệp hai trận bán kết. Cục diện trận đấu cũng nhanh chóng thay đổi khiến tiền đạo này không để lại dấu ấn nào. Sau trận đấu, tài khoản Facebook của Bắc xuất hiện dòng trạng thái với nội dung "Lời đầu tiên Bắc muốn nói lời xin lỗi tất cả mọi người", đã thu về gần 270.000 lượt tương tác.

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Bên cạnh phát biểu về Đình Bắc, Liu Haofan cũng cho rằng điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam là tinh thần và tư duy. "Việt Nam đã coi nhẹ và xem Trung Quốc như một đội yếu", Liu cho hay. "Còn chúng tôi coi mọi đối thủ đều là đội mạnh".

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Trung Quốc ghi liên tiếp hai bàn từ phút 47 đến 52. Sau đó, Liu Haofan khẳng định chỉ chờ đợi bàn thắng thứ ba, và khi điều đó thành hiện thực, anh "cảm thấy rất thỏa mãn".

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) thi đấu trong trận thua Trung Quốc 0-3. Ảnh: AFC

Liu Haofan sinh năm 2003, đang chơi cho CLB Trung Quốc là Zhejiang. Anh cũng thường xuyên đá chính cho U23 Trung Quốc, nhưng chấn thương trước giải khiến Liu phải dự bị ba trận vòng bảng. Đến tứ kết, anh vào sân từ phút bù thứ tư hiệp hai, và giúp đội nhà đứng vững thêm 30 phút ở hiệp phụ trước Uzbekistan. Trận gặp Việt Nam là lần đầu Liu đá chính tại VCK U23 châu Á 2026.

Liu sẽ cùng Trung Quốc gặp Nhật Bản trong trận chung kết tối 24/1. Trước đó một ngày, Đình Bắc cùng Việt Nam chạm trán Hàn Quốc ở trận tranh giải ba.

