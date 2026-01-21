Cầu thủ Trung Quốc: 'U23 Việt Nam đã coi nhẹ chúng tôi'

Arab SaudiTheo trung vệ Liu Haofan, sự tôn trọng dành cho đối thủ là khác biệt giúp Trung Quốc hạ Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Ở lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng chủ nhà Trung Quốc 1-0 tại giải giao hữu U23 Panda Cup, vào tháng 11/2025. Đến trước bán kết U23 châu Á, Việt Nam cũng gây ấn tượng khi thắng thuyết phục bốn trận, trong đó có những đối thủ mạnh như Arab Saudi hay UAE. Ngược lại, Trung Quốc đá thực dụng để vào vòng này với chỉ một bàn thắng.

Tuy nhiên, trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1, Trung Quốc khiến Việt Nam bế tắc toàn tập. Khi được hỏi điều gì tạo nên khác biệt giữa hai đội, trung vệ Liu Haofan cho rằng vấn đề nằm ở tinh thần và tư duy. "Việt Nam coi nhẹ và đối xử với chúng tôi như một đội yếu", anh nói. "Ngược lại, chúng tôi coi các đối thủ đều là đội mạnh".

Trung vệ Trung Quốc Liu Haofan (áo trắng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Theo hậu vệ thủ quân này, Trung Quốc sở hữu tinh thần đồng đội mạnh mẽ, luôn tập trung giải quyết từng trận, cùng phương châm chiến đấu cho từng tình huống. Trước Việt Nam, họ ghi ba bàn, bằng tổng số bàn thắng trong 10 trận, kể từ kỳ giải 2022 đến tứ kết 2026. Trung Quốc cũng nối dài mạch giữ sạch lưới lên 5 trận, bằng Uzbekistan ở kỳ giải 2024, và có thể lập kỷ lục mới nếu không thua bàn nào ở chung kết.

"Thành tích giữ sạch lưới không chỉ nhờ vào hàng phòng ngự hay thủ môn Li Hao", Liu Haofan cho hay. "Đó là nỗ lực của cả những tiền đạo như Wang Yudong hay Behram Abduweli, và mỗi thành viên trong đội".

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Trước Việt Nam, Trung Quốc bất ngờ đá tấn công, và ít nhiều may mắn khi trung vệ trụ cột của đối phương Nguyễn Hiểu Minh chấn thương, rời sân từ phút 30. Họ mở tỷ số ở phút 47, sau pha quần thảo giữa Peng Xiao và Nguyễn Xuân Bắc trong vòng cấm. Peng, người nhận giải Cầu thủ hay nhất trận, cho biết bị kéo từ phía sau, nhưng đường chuyền từ quả phạt góc của Bao Shengxin quá tuyệt vời. "Tôi chỉ cần đứng một chỗ để bóng chạm đầu vào lưới", Peng nói.

Đến phút 52, Xiang Yuwang nhân đôi cách biệt, giúp mở ra thế trận thoải mái hơn cho Trung Quốc. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi với họ khi trung vệ Việt Nam Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74. Hàng loạt cơ hội phản công được tạo ra nhưng phải đến phút bù thứ 8, Trung Quốc mới ấn định tỷ số 3-0 nhờ công Wang Yudong.

Các cầu thủ Trung Quốc mừng chiến thắng từ trên sân đến khi vào phòng thay đồ. Hậu vệ Hu Hetao miêu tả căn phòng như "sàn diễn của các loại hình nghệ thuật truyền thống". Trong khi đó, Peng Xiao hứa chỉ ăn mừng hết đêm nay, rồi tập trung trở lại chuẩn bị cho chung kết gặp Nhật Bản, đội thắng Hàn Quốc 1-0 ở bán kết.

Trung vệ Trung Quốc Peng Xiao (số 15) mừng bàn mở tỷ số ở phút 47, trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Đây là lần đầu Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á, cũng là trận chung kết đầu tiên của một đội tuyển nam nước này sau hơn 21 năm, kể từ giải U19 châu Á 2004 (thua Hàn Quốc 0-2).

"Chúng tôi nhất định sẽ chơi tốt và chiến đấu hết mình từng phút giây", Liu Haofan cho hay. Còn Hu Hetao thì kêu gọi các đồng đội "cố gắng thêm một trận rồi về nhà".

Trong khi đó, Xiang Yuwang cho biết: "Tôi vừa nói với các đồng đội rằng cảm giác như một giấc mơ. Thật không thể tin dược khi đã vào chung kết. Chúng tôi không còn áp lực nào và sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái, nhất định cố gắng hết sức để vô địch".

Chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h ngày 24/1. Cùng giờ một ngày trước đó, Việt Nam sẽ đấu Hàn Quốc ở trận tranh giải ba.

Bán kết Ngày Giờ Trận 20/1 18h30 Nhật Bản 1-0 Hàn Quốc 22h30 Việt Nam 0-3 Trung Quốc Tranh giải ba 23/1 22h Việt Nam - Hàn Quốc Chung kết 24/1 22h Nhật Bản - Trung Quốc

Trung Thu