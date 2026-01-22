Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa bị bắt vì bán hũ cốt giá cao

TP HCMÔng Chu Nguyên Thăng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán hũ cốt giá cao và nhận tiền "bồi dưỡng" của các cơ sở hỏa táng trong dịch Covid-19, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Ngày 22/1, Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) cùng Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định sai phạm của các bị can xảy ra từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021 - thời điểm TP HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, số ca tử vong tăng cao khiến trung tâm hỏa táng hoạt động hết công suất.

Với vai trò điều phối toàn bộ hoạt động tại đây, Thăng bị cáo buộc chỉ đạo Phúc và Phi mua hũ cốt, bảng tên từ bên ngoài thay vì nhập từ đơn vị cung ứng theo hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị TP HCM. Số hàng hóa này không được ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Nhóm bị can không công khai giá niêm yết mà bán lại cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn để hưởng chênh lệch hơn 219 triệu đồng. Trong đó, Thăng được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài khoản tiền chênh lệch, cơ quan điều tra cáo buộc ông Thăng còn nhận riêng gần 480 triệu đồng tiền "bồi dưỡng" từ nhiều cơ sở mai táng. Tổng số tiền bị can này thu lợi bất chính trong hơn một tháng cao điểm dịch bệnh là gần 600 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án gây bức xúc dư luận khi các nghi phạm đã lợi dụng cao điểm Covid-19 để trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân. Mặc dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh để hợp thức hóa quy trình thu - chi. Song, cảnh sát đã rà soát quy trình vận hành, sao kê dòng tiền qua tài khoản ngân hàng và làm việc với nhiều đơn vị dịch vụ tang lễ để làm rõ hành vi của các bị can.

Công an TP HCM đề nghị các cơ sở mai táng liên quan đến vụ việc liên hệ Đội 4 (PC03) để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Quốc Thắng