Đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' đóng MV của Đàm Vĩnh Hưng

Phương Nam - đội trưởng Tạ phim "Mưa đỏ" - cùng Lâm Thanh Nhã diễn xuất trong MV "Xuân của lính xa nhà" của Đàm Vĩnh Hưng.

MV "Xuân của lính xa nhà" - Đàm Vĩnh Hưng MV "Xuân của lính xa nhà", phát tối 1/2. Video: Nhân vật cung cấp

Phương Nam, Lâm Thanh Nhã hóa thân thành những người lính làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên của đất nước trong MV. Ở phân cảnh cứu hộ giữa biển động, hai diễn viên lao mình xuống nước, tái hiện tinh thần quả cảm của chiến sĩ. Không chỉ thể hiện vẻ rắn rỏi, kỷ luật của người lính, họ còn khắc họa nét đời sống nội tâm phía sau bộ quân phục. Bên cạnh Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, nghệ sĩ Thanh Hiền, con trai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Polo Huỳnh - cũng tham gia diễn xuất.

"Tôi nhận lời anh Đàm Vĩnh Hưng vì thích thông điệp, ca từ bài hát cũng như kịch bản của video, nói về sự hy sinh thầm lặng của người lính", Phương Nam nói.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, ở hậu trường quay, anh nhiều lần không giấu được cảm xúc khi theo dõi các phân cảnh cao trào với nét diễn chân thật, lăn xả hết mình của diễn viên. Ca sĩ thực hiện sản phẩm với mong muốn gửi món quà tinh thần đến người lính nơi hải đảo xa xôi, nhiều năm không có cơ hội đón Tết cùng gia đình.

Diễn viên Phương Nam (thứ ba từ phải sang) và Lâm Thanh Nhã (thứ hai từ trái sang) trong MV. Ảnh: Thành Phạm

Ca sĩ tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả với nhiều thể loại âm nhạc, như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh từng ra các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Phương Nam, 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Diễn viên được chú ý với vai chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, trong tác phẩm Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Đội điều tra số 7.

Lâm Thanh Nhã, 31 tuổi, lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Tiền Giang. Sau khi tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông, anh làm mẫu lookbook, tham gia các vai diễn quần chúng. Năm ngoái, anh có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Cái giá của hạnh phúc. Trong Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã hóa thân Bình, người lính có nhiều nỗi niềm, góc khuất.

