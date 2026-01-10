Đội trưởng Kyrgyzstan gây sốt sau trận thua Việt Nam

Arab SaudiSaid Datsiev gây ấn tượng bằng thể lực khó tin và tinh thần chiến đấu hết mình trong trận Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 9/1, Said Datsiev đá chính. Anh gây ấn tượng bằng các quyết định điềm tĩnh, chính xác cùng thể lực dồi dào. Hậu vệ trái này cũng có hai pha giải nguy đáng chú ý vào cuối trận giúp Kyrgyzstan không thua thêm bàn.

Phút 79, Nguyễn Đình Bắc chọc khe cho Lê Văn Thuận bứt tốc vào vòng cấm đối phương. Dù xuất phát sau và trong khu vực nguy hiểm, Datsiev vẫn thực hiện pha tắc bóng chuẩn xác để đoạt lại bóng. Đến phút bù thứ 5, Văn Thuận chuyền cho Đình Bắc bứt tốc từ sân nhà và chỉ còn thủ môn trước mắt. Datsiev một lần nữa xuất phát sau nhưng đoạt bóng ngay trước vòng cấm.

Said Datsiev gục khóc khi Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026 trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC, Chụp màn hình

Tâm huyết chiến đấu của Datsiev còn thể hiện qua cách anh bộc lộ cảm xúc. Phút 87, Khristiyan Brauzman phản lưới nhà khiến Kygryzstan thua 1-2. Ngay lập tức, Datsiev lấy áo trùm lên mặt và ôm đầu thất vọng. Đến khi trọng tài thổi hết giờ, anh ngồi xuống sân, rồi gục mặt bật khóc.

Tinh thần chiến đấu của Datsiev khiến chính người hâm mộ Việt Nam khâm phục. Các diễn đàn bóng đá liên tục chia sẻ hình ảnh thủ quân Kyrgyzstan, và nhấn vào hai tình huống giải nguy cuối trận.

Trên fanpage AFC Asian Cup, tài khoản @Nguyễn Việt Dũng đăng ảnh Datsiev gục khóc kèm bình luận: "Sao bạn khỏe thế chứ".

"Không có cầu thủ số 4 (Datsiev) thì tỷ số là 4-1 rồi", @Khiêm Trần viết, nhận được hơn 1.300 lượt thích.

Datsiev còn gây chú ý nhờ vóc dáng như võ sĩ, với tóc húi cua và râu quai nón. Vì vậy, anh được liên tưởng đến những võ sĩ vùng nói tiếng Nga nổi danh ở các giải võ thuật tổng hợp MMA.

@Đặng Quang Hiếu bình luận: "Anh chàng này chuyển từ UFC sang đá bóng à?".

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan 2-1.

Ở trận ra quân, dù Kyrgyzstan phải thi đấu thiếu người từ phút 33, Datsiev vẫn giúp hàng thủ đội nhà đứng vững và chỉ thua chủ nhà Arab Saudi 0-1 ở phút 87. Bản đồ nhiệt cả hai trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026 cho thấy Datsiev hoạt động không ngừng nghỉ ở hành lang cánh.

Datsiev sinh năm 2003, cao 1,8 m và đang chơi cho CLB Bars Karakol của Kyrgyzstan. Anh có thể đá hậu vệ hoặc trung vệ, và đã có suất đá chính ở đội tuyển Quốc gia. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp không ít khó khăn, khi từng rách dây chằng đầu gối trong trận ra mắt đội U23 cách đây hai năm. Ở ĐTQG, Datsiev mới đá ba trận nhưng đã nhận hai thẻ đỏ trực tiếp, trong trận thắng Đài Loan 2-0 ở vòng loại hai vào tháng 3/2024, rồi trận thua Uzbekistan 0-1 ở vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á vào tháng 3/2025.

Said Datsiev cùng các đồng đội vẫn còn hy vọng đi tiếp tại U23 châu Á 2026, với tư cách nhì bảng. Điều kiện cần là Việt Nam phải thắng Arab Saudi. Điều kiện đủ là Kyrgyzstan thắng Jordan cách biệt hai bàn trở lên. Khi ấy, đại diện Trung Á có 3 điểm và hiệu số +1, còn Arab Saudi (3, 0) và Jordan (3, -1).

Trung Thu