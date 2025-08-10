Đội trưởng Indonesia có phí chuyển nhượng cao nhất Đông Nam Á

ItalyTrung vệ Jay Idzes lập kỷ lục về phí chuyển nhượng với một cầu thủ Đông Nam Á khi được CLB Serie A Sassuolo mua từ Venezia.

Sassuolo chi khoảng 9,3 triệu USD, tương đương 244 tỷ đồng, cùng 580.000 USD phụ phí cho thương vụ được công bố ngày 9/8.

Đây là mức phí chuyển nhượng cao nhất đối với một cầu thủ Indonesia và Đông Nam Á. Thương vụ cao nhất trước đây là 3,9 triệu USD khi tiền vệ Thái Lan Chanathip Songkrasin chuyển từ Consadole Sapporo sang Kawasaki Frontale ở J-League 1 năm 2021.

Trung vệ Indonesia Jay Idzes ký hợp đồng đến năm 2029 với CLB Serie A Sassuolo. Ảnh: Sassuolo

Thực tế, Indonesia có thủ môn Emil Audero từng có phí chuyển nhượng 23 triệu USD, khi từ Juventus sang Sampdoria năm 2019. Tuy nhiên, Audero khi ấy chưa mang quốc tịch Indonesia. Thủ môn sinh năm 1997 thi đấu cho các cấp độ trẻ Italy từ U15 đến U21. Đến tháng 2/2025, anh nhận quốc tịch Indonesia và chính thức thi đấu cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Đông Nam Á ghi nhận rất ít trường hợp cầu thủ được mua giữa hai CLB với phí lên đến đơn vị triệu USD, nhất là những cầu thủ thi đấu trong nước. Ở Việt Nam, các cầu thủ thường rời đi khi hết hạn hợp đồng, nên CLB không mất phí chuyển nhượng, mà chỉ trả tiền lót tay cho cầu thủ.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thương vụ có phí chuyển nhượng đáng chú ý. Năm 2019, CLB Thái Lan Muangthong United trả cho Hải Phòng 500.000 USD để có thủ môn Đặng Văn Lâm. Còn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Ninh Bình FC chi khoảng 10 tỷ đồng để mua cầu thủ Việt kiều Chung Do, tên tiếng Việt là Trần Thành Trung, từ CLB Bulgaria Slavia Sofia.

Trung vệ Jay Idzes tập luyện cùng đội tuyển Indonesia tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 25/3/2025, một ngày trước trận gặp Việt Nam ở vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: Hiếu Lương

Idzes sinh năm 2000 tại Hà Lan, trưởng thành trong màu áo CLB Eindhoven. Anh khoác áo Indonesia lần đầu ở trận thắng Việt Nam 1-0 trên sân Bung Karno tại vòng loại World Cup 2026, ngày 21/3/2024. Idzes có bà ngoại là người Indonesia, nên đủ điều kiện chơi cho đội tuyển này mà không cần sinh sống 5 năm ở Indonesia.

Trung vệ 25 tuổi đã đá thi đấu 66 trận ở Serie A cho CLB Venezia và ghi hai bàn. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên chơi cho một đội tuyển Đông Nam Á, ghi bàn tại Serie A. Ở mùa 2024-2025, Venezia xuống hạng. Ngoài Sassuolo, Udinese, Genoa và Torino ở Serie A cũng muốn ký với Idzes.

Ở Sassuolo, Idzes ký hợp đồng đến tháng 6/2029. Anh sẽ có cơ hội làm việc với Fabio Grosso - danh thủ Italy hiện làm HLV trưởng. Đội sẽ đá trận mở màn mùa giải gặp US Catanzaro tại Copa Italy vào ngày 15/8. Một tuần sau, đội tiếp đón đương kim vô địch Napoli ở vòng một Serie A.

Trung Thu