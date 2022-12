Tội ác của người đàn bà săn thiếu nữ cho chồng

MỹCharlene Williams và Gerald Gallego có biệt danh 'sát thủ nô lệ tình dục' và là một trong những nhóm giết người hàng loạt tồi tệ nhất lịch sử, gây án năm 1978-1980.

Tháng 9/1977, Charlene gặp Gerald lần đầu tại câu lạc bộ poker ở thành phố Sacramento, California. Chỉ sau một tuần, hai người trở thành tình nhân bất chấp chênh nhau 10 tuổi và Gerald đã có vợ.

Cặp đôi tìm thấy điểm chung qua quá khứ không êm ả. Gerald có mẹ là gái mại dâm và bố là tội phạm giết người, bị xử tử năm 1955. Anh ta từng bị buộc tội tấn công tình dục bé gái 6 tuổi, nhưng thoát án tù vì khi ấy mới 13 tuổi, sau đó lần lượt bị bắt 23 lần, phải ngồi tù vì tội trộm cướp. Ở tuổi 31, Gerald đã kết hôn 6 lần.

Trong khi đó, Charlene vốn là đứa trẻ ngoan, học giỏi, được bố mẹ yêu thương, nhưng đột ngột rẽ hướng khi dùng rượu và ma túy ở tuổi thiếu niên. Charlene có hai đời chồng trước khi gặp Gerald.

Gerald Gallego và Charlene Williams trở thành tình nhân sau một tuần gặp gỡ. Ảnh: NBC Universal

Sau vài tháng chung sống, Charlene phát hiện Gerald có đam mê tình dục khác thường với các thiếu nữ. Để chiều lòng người tình, cô ta chấp nhận tìm kiếm những thiếu nữ xa lạ cho Gerald.

Ngày 11/9/1978, Charlene đến một trung tâm mua sắm ở Sacramento tìm nạn nhân trẻ đẹp. Sau hồi quan sát, cô ta tiếp cận hai thiếu nữ 17 tuổi và 16 tuổi, thuyết phục họ đi theo ra ngoài để hút cần sa. Khi đến xe van, Gerald xông ra, dùng súng đe dọa và trói họ lên khoang chở hàng. Trong vài giờ tiếp theo, hắn liên tục cưỡng hiếp nạn nhân trong khi Charlene lái xe, sau đó bắn họ theo kiểu hành quyết.

Thấy gắn bó hơn sau khi cùng phạm tội, cặp đôi quyết định làm đám cưới dẫu Gerald còn chưa ly dị.

Cuộc đi săn tiếp theo của họ diễn ra tại một hội chợ ở thành phố Reno, bang Nevada, vào tháng 6/1979. Charlene nhắm vào hai thiếu nữ 14 tuổi và 13 tuổi, lừa họ bằng lời mời chào kiếm tiền bằng việc phát tờ rơi. Hai nạn nhân sau đó bị coi là đã bỏ nhà ra đi, đến tháng 11/1999, thi thể họ mới được phát hiện.

Ngày 24/4/1980, cặp sát thủ bắt cóc hai thiếu nữ 17 tuổi từ cùng một trung tâm mua sắm ở Sacramento. Xác hai nạn nhân được tìm thấy trong rừng vào ba tháng sau.

Tháng 6/1980, trong khi bỏ trốn đến bang Oregon, cặp đôi cho cô gái 21 tuổi đang mang thai đi nhờ xe, sau đó tấn công tình dục và sát hại. Thi thể bỏ lại trong một ngôi mộ nông ở thị trấn Gold Beach.

Nạn nhân tiếp theo là Virginia Mochel, 34 tuổi, bị nhắm trúng khi phục vụ quầy bar tại một quán rượu bên ngoài Sacramento. Ngày 17/7/1980, Gerald và Charlene đợi cả đêm ở bãi đậu xe, hạ gục nạn nhân khi cô đang khóa cửa quán. Virginia bị đưa về căn hộ của cặp đôi. Ba tháng sau, thi thể cô được phát hiện trên kênh, cổ bị quấn dây thừng.

Thủ đoạn của cặp sát thủ ngày càng táo tợn, nhưng cũng tùy hứng và bất cẩn hơn. 1h ngày 1/11/1980, khi đi ngang qua một bãi đậu xe đầy các sinh viên vừa tan tiệc, Gerald thoáng thấy Mary Sowers, 21 tuổi. Phát hiện nữ sinh tóc vàng chính là hình mẫu yêu thích, hắn rút súng và bắt cóc cô cùng vị hôn phu Craig Miller, 22 tuổi, ngay trước đám đông.

Khi đến gần Công viên Quốc gia Yosemite, Gerald bắn Craig và ném ra khỏi xe. Mary bị đưa về căn hộ... Trong vụ này, các nhân chứng đã ghi lại biển số xe của cặp đôi và báo cảnh sát. Sau hơn hai tuần trốn tránh, hai thủ phạm bị bắt ngày 17/11/1980 khi đi nhận tiền tại Western Union.

Trước những cáo buộc, Gerald không nhận tội bắt cóc và giết Mary cùng Craig. Charlene, đang mang thai, đồng ý làm chứng chống lại chồng trước tòa để đổi lấy án 16 năm 8 tháng tù.

Charlene khai Gerald đang tìm kiếm "nô lệ tình dục hoàn hảo" và sử dụng cô ta làm mồi nhử để lấy lòng tin của các nạn nhân. Cô ta thừa nhận là đồng phạm trong 10 vụ.

Qua lời khai của Charlene, bồi thẩm đoàn kết luận Gerald có tội trong vụ giết Mary và Craig; tuyên tử hình.

Cặp "Sát thủ nô lệ tình dục" hầu tòa. Ảnh: NBC Universal

Một năm sau, Gerald bị dẫn độ đến bang Nevada để hầu tòa vụ giết hai thiếu nữ 17 tuổi năm 1980. Để có đủ 60.000 USD chi phí xét xử Gerald, nhà chức trách kêu gọi công chúng đóng góp. Hơn 20.000 USD đã đổ về, với nhiều tờ tiền lẻ 1 USD, 5 USD và những thông điệp mạnh mẽ như: "Chúc phiên tòa diễn ra nhanh chóng và thòng lọng thắt thật chặt", "Hãy mua ba viên đạn và bắn tên khốn Gerald Gallego ba phát". Theo các chuyên gia pháp lý, đây là vụ truy tố tội giết người đầu tiên của nước Mỹ được tài trợ một phần bởi các khoản đóng góp cá nhân.

Charlene chỉ dẫn các điều tra viên tìm được một sợi dây màu trắng trong xe của Gerald, phù hợp với loại dây trói tay hai thi thể năm 1980. Gerald nhận thêm một án tử hình. Tuy nhiên, phán quyết bị lật ngược vào năm 1997.

Charlene được trả tự do vào tháng 7/1997.

Trong khi đó, Gerald liên tục kháng cáo để kéo dài thời gian chờ thi hành án. Cuối cùng, hắn chết vì bệnh ung thư vào ngày 18/7/2002.

Tội ác của Gerald và Charlene khiến truyền thông đặt biệt danh cho họ là "Sát thủ nô lệ tình dục". Vụ án được nhắc đến trong các tác phẩm xuất bản như All his father's sins: Inside the Gerald Gallego sex-slave murders (năm 1988), The Sex Slave Murders (1996), The Sex Slave Murders: The True Story of Serial Killers Gerald & Charlene Gallego (2011), Serial Killer Couples (2012).

Tuệ Anh (Theo Medium, History, Murderpedia)