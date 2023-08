Đôi tình nhân giết người ở Bình Dương bị bắt

Sau khi dùng dao đâm 21 nhát khiến nam thanh niên tử vong ở bãi đất trống, đôi nam nữ cướp xe máy rồi bỏ trốn về miền Tây nhưng không thoát.

Ngày 1/8, Công an Bình Dương tạm giữ Nguyễn Thành Thông, 23 tuổi và Lê Thị Mỹ Anh, 17 tuổi để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản sau gần hai ngày gây án.

Nguyễn Thành Thông bị bắt khi đang trốn tại miền Tây. Ảnh: Yên Khánh

Thông và Anh được cho là đã thừa nhận hành vi. Hai nghi phạm cho biết khuya 30/7 rủ nam thanh niên 21 tuổi quê Hậu Giang (quen biết từ trước) đến bãi đất trống ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, chơi. Lợi dụng lúc anh này mất cảnh giác, cả hai dùng dao đâm chết rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Sáng hôm sau người dân phát hiện thi thể nạn nhân ở khu vực có nhiều cây nhỏ, hoang vắng, thường xuyên có nhiều nhóm thanh niên lui tới.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh:Yên Khánh

Công an Bình Dương sau đó phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và Công an Tiền Giang bắt được Thông và Anh khi đang chạy xe máy trốn về miền Tây.

Yên Khánh - Phước Tuấn