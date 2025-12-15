'Đôi tình nhân du ca' Hoàng Trang, Nguyễn Đông kết hôn

Hoàng Trang và Nguyễn Đông - "đôi tình nhân du ca" nhạc Trịnh - làm lễ cưới sau hơn 10 năm gắn bó.

Tiệc cưới diễn ra ở tư gia tối 14/12 tại phường Bình Tân, TP HCM, trong không khí thân mật, ấm cúng, với sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp làng nhạc. Tại hôn lễ, Hoàng Trang, Nguyễn Đông tái hiện hình ảnh quen thuộc, cùng nhau hát mộc với cây đàn guitar qua nhạc phẩm Để gió đưa vào lãng quên (Bảo Phúc sáng tác).

Hoàng Trang, Nguyễn Đông hát "Để gió đưa vào lãng quên" Hoàng Trang, Nguyễn Đông hát "Để gió đưa vào lãng quên" ở lễ cưới. Video: Tiểu Vũ

Trước đó, cả hai dành nhiều ngày chuẩn bị thiệp cưới viết tay. Thiệp in hình vẽ Hoàng Trang ngồi hát bên Nguyễn Đông, cùng ca từ trong bài Hoa xuân ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Xuân đến bên kia đồi/ Trời mở ra cánh én/ Em đến bên tôi ngồi/ Đời mở ra cuộc tình".

Hoàng Trang cho biết sau chặng đường hơn 10 năm yêu, cô và Nguyễn Đông học được cách nhường nhịn, dung hòa cá tính. Sau khi kết hôn, họ sẽ dành thời gian tập trung cho âm nhạc, ra mắt sản phẩm hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn, thay vì những bản thu ngẫu hứng như trước.

Đôi du ca ấp ủ thực hiện album đầu tay suốt nhiều năm qua để đáp lại tình cảm của khán giả, nhưng chưa ra mắt vì còn một số điểm không ưng ý. "Âm nhạc sẽ luôn sợi dây gắn kết giữa chúng tôi", Nguyễn Đông nói.

Thiệp cưới của Nguyễn Đông - Hoàng Trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Đông (39 tuổi) quen biết Hoàng Trang (28 tuổi) từ khi cô còn học phổ thông. Ban đầu, anh không thích nhạc xưa, chỉ nghe những ca khúc nhạc trẻ sôi động, vui tươi như Làn Sóng Xanh. Còn Hoàng Trang yêu nhạc Trịnh từ bé, do bố mẹ đều là fan của nhạc sĩ. Một lần, anh vô tình nghe Hoàng Trang hát bài Dấu chân địa đàng ở hội quán Hội Ngộ, dần yêu tiếng hát của cô. Hàng tuần, anh lái xe máy chạy khoảng 25 km đến nơi cô biểu diễn, bắt chuyện rồi làm quen.

Sau này, khi yêu và cùng đi hát, tập ca khúc mới, họ có những lúc giận hờn, cãi vã. Nhờ nhạc Trịnh, cả hai lại hàn gắn và đồng hành trên các nẻo đường du ca.

Hoàng Trang, Nguyễn Đông hát "Ta thấy gì đêm nay" năm 2020, thu hút bảy triệu lượt xem Hoàng Trang, Nguyễn Đông hát "Ta thấy gì đêm nay" năm 2020, thu hút bảy triệu lượt xem. Video: YouTube Bảo Đức

Trước khi nổi tiếng, Hoàng Trang là sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Italy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, chưa có ý định theo đuổi ca hát. Lúc đó, cô hát nhạc xưa chủ yếu vì thích không khí ở các quán cà phê, đồng thời muốn trang trải thêm cho cuộc sống.

Năm 2020, video cô trình diễn Ta thấy gì đêm nay (Trịnh Công Sơn) bên tiếng đàn Nguyễn Đông bất ngờ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Đông đảo khán giả thích thú với lối hát mộc mạc, hào sảng, không chú trọng kỹ thuật mà thiên về bản năng của Hoàng Trang. Từ đó, cả hai có cơ duyên được biểu diễn trên sân khấu lớn, trong đó có nhiều chương trình do gia đình cố nhạc sĩ tổ chức.

Hoàng Trang, Nguyễn Đông nổi tiếng với hình ảnh "đôi du ca nhạc Trịnh". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Hoàng Trang, Nguyễn Đông là điểm tựa tinh thần lớn trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Thời điểm mới được công chúng biết đến, cô chỉ ngoài 20 tuổi, còn loay hoay chưa biết làm gì kế tiếp. Nguyễn Đông luôn là người định hướng cho Hoàng Trang, chỉ cho cô con đường "được là chính mình nhất". "Nhìn lại, giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra bất đồng quan điểm về âm nhạc, bởi tôi luôn được anh Đông chỉ dẫn", Hoàng Trang nói.

Những năm gần đây, ca sĩ được bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - hướng dẫn thêm về cách hát theo đúng tinh thần ca từ ông viết. Ngoài nhạc Trịnh, đôi du ca còn cover các sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, Phạm Duy, Trần Tiến.

Hoàng Trang, Nguyễn Đông: 'Nhạc Trịnh thắp lên tình yêu' Hoàng Trang, Nguyễn Đông: "Nhạc Trịnh thắp lên tình yêu". Video: Vũ Thịnh

Mai Nhật