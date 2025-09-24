Đôi tình nhân cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Tây NinhNguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc thấy người phụ nữ khuyết tật đang xem điện thoại, không có khả năng kháng cự, nên tiếp cận rồi cướp, bỏ chạy.

Ngày 24/9, Trúc (32 tuổi, quê An Giang) bị Công an Tây Ninh tạm giữ về hành vi Cướp giật tài sản.

Đạt (26 tuổi) đã bỏ trốn, đang bị truy tìm.

Thị Trúc và Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, trưa 3 hôm trước, Đạt chạy xe máy chở Trúc đến nhà nghỉ ở phường Long An thuê phòng. Do cần tiền tiêu xài, đôi nhân tình sau đó rủ nhau chạy xe lòng vòng tìm "con mồi", cướp giật tài sản.

Thấy người phụ nữ khuyết tật ngồi xem điện thoại để trên sạp bán thịt heo và rau củ, Đạt tiếp cận. Trúc cầm túi ổi trên sạp, giả vờ hỏi mua, rồi bất ngờ giật phăng điện thoại. Đạt lập tức phóng xe đi. Nạn nhân ú ớ kêu khóc.

Cả hai đem điện thoại đến tiệm cầm đồ lấy 300.000 đồng tiêu xài. Trưa hai hôm sau, Đạt tiếp tục rủ người tình vào Bệnh viện Đa khoa Long An để tìm tài sản lấy trộm nhưng cô này không đồng ý.

Cướp Camera an ninh ghi lại cảnh đôi tình nhân giật điện thoại của nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều hôm qua, người phụ nữ khuyết tật tử vong trong tư thế treo cổ. Chính quyền địa phương cho biết nạn nhân bị sốt bại liệt từ nhỏ, chậm phát triển tâm thần, không có chồng con, sống cùng mẹ ruột 68 tuổi. Chiếc điện thoại bị cướp cô mua 3 năm trước với giá 2,5 triệu đồng.

Nam An