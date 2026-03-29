Đối thủ to tiếng tranh nhau áo của Messi

ArgentinaCác cầu thủ Mauritania tranh nhau áo đấu của Lionel Messi sau trận giao hữu với tuyển Argentina hôm 27/3.

Sau trận đấu tại sân La Bombonera, nhiều tuyển thủ Mauritania tập trung bên ngoài phòng thay đồ đội chủ nhà để xin thêm áo. Tại đây, hai người tranh nhau giữa áo của Messi và áo của Rodrigo De Paul, một ngôi sao Argentina khác. Trước đó, cầu thủ hai đội cũng đã đổi áo trên sân.

"Cơn sốt Messi đã chứng minh tầm ảnh hưởng và sự tôn trọng to lớn mà đội tuyển Mauritania dành cho nhà vô địch thế giới", Marca có đoạn viết.

Argentina chỉ thắng Mauritania, đội xếp hạng 115 trên bảng tổng sắp FIFA, với tỷ số 2-1. Enzo Fernandez và Nico Paz ghi bàn cho đội chủ nhà trong hiệp một, trước khi Jordan Lefort gỡ một bàn cho Mauritania ở phút 90+3.

Messi vào sân từ đầu hiệp hai, và không để lại dấu ấn nào. Anh bỏ lỡ một cơ hội tốt để nâng kỷ lục ghi 115 bàn cho Argentina.

CĐV hiện vẫn chưa rõ về khả năng Messi dự World Cup vào tháng 6 tới. Tiền đạo sắp 39 tuổi vài lần nói anh không chắc sẽ có mặt.

Khi được hỏi về điều này, HLV Lionel Scaloni trả lời: "Đó là câu hỏi dành cho Messi. Còn về phần tôi thì các bạn biết đấy. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo cậu ấy có mặt. Tôi tin rằng vì lợi ích của bóng đá, cậu ấy phải có mặt. Không chỉ người Argentina, mà mọi CĐV đều muốn cậu ấy có mặt. Nhưng sau cùng, quyết định không hoàn toàn từ tôi. Điều đó còn phụ thuộc vào lựa chọn, trạng thái tinh thần và thể trạng của cậu ấy. Bất cứ quyết định nào của cậu ấy cũng sẽ tốt nhất cho đội tuyển và cho chính cậu ấy. Hy vọng cậu ấy sẽ có mặt".

Messi đi bóng trong trận giao hữu Argentina 2-1 Mauritania hôm 27/3. Ảnh: Reuters

Messi từng dự World Cup vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Anh hoàn thành mục tiêu khi đăng quang vào năm 2022. Đội trưởng Argentina cũng giành hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup vào năm 2014 và 2022.

Ngày 31/3, Argentina sẽ tiếp tục giao hữu với Zambia. Tại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan.

Thanh Quý (theo Marca)