Đối thủ coi Haaland là động lực để tiến vào tuyển Brazil

AnhTiền đạo Igor Thiago xem cuộc đua tranh Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với Erling Haaland mùa này là động lực để giành suất dự World Cup với tuyển Brazil.

Thiago đã ghi 19 bàn qua 31 vòng cho Brentford, xếp thứ hai và chỉ kém siêu sao người Na Uy của Man City ba bàn. Màn trình diễn ấn tượng đó ở Ngoại hạng Anh là bàn đạp đưa tiền đạo 24 tuổi lên tuyển Brazil lần đầu tiên trong đợt tập trung FIFA Days hiện tại.

Thiago mừng bàn trong trận Brentford 2-2 Wolves ở vòng 30 Ngoại hạng Anh hôm 16/3. Ảnh: Reuters

"Đội tuyển rất đông nên để tiến xa, tôi cần chơi tốt. Được đứng chung hàng ngũ với Haaland - một cầu thủ đẳng cấp và là một cỗ máy ghi bàn, là động lực để tôi đại diện cho đất nước. Tôi cần thống kê ấn tượng mới có thể thi đấu cho đội tuyển", Thiago nói.

Thiago "chín muộn" so với những cầu thủ cùng lứa như Vinicius hay Rodrygo. Trước khi bất ngờ tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiền đạo 24 tuổi chỉ được biết đến ở Bulgaria và Bỉ, nơi anh ghi 21 bàn cho Ludogorets và 29 bàn cho Club Brugge. Anh coi việc được triệu tập vào tuyển Brazil lần này là thành tựu lớn nhất sự nghiệp.

Brazil hiện thiếu các lựa chọn chất lượng ở vị trí trung phong sở trường của Thiago. Ngôi sao mới nổi sẽ cạnh tranh với Joao Pedro, Igor Jesus, Vitor Roque và Richarlison để thuyết phục HLV Carlo Ancelotti. Hai trận giao hữu với Pháp vào ngày 26/3 và Croatia vào ngày 31/3 tại Mỹ là đợt sát hạch cuối cùng trước khi Ancelotti chốt danh sách dự World Cup vào tháng 5.

"Đội tuyển còn 5 vị trí trống, gồm một hậu vệ, hai tiền vệ và hai tiền đạo. Đó là lý do tôi triệu tập những cầu thủ mà tôi chưa biết rõ lắm. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt", Ancelotti nói tuần trước khi công bố danh sách tập trung.

HLV người Italy dẫn dắt Brazil từ cuối tháng 5/2025. Gần một năm làm quen với cuộc sống tại đây giúp ông hiểu hơn về bóng đá, văn hóa cũng như cá tính cầu thủ. Nhà cầm quân đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch Champions League rất ấn tượng về lễ hội Carnival, nơi có hàng nghìn vũ công tham gia với trang phục sặc sỡ, xe hoa, âm nhạc sôi động và những bữa tiệc đường phố hoành tráng.

"DNA của đội tuyển rất quan trọng", Ancelotti cho hay. "DNA của Brazil là tài năng, năng lượng và niềm vui. Tôi muốn so sánh đội tuyển với lễ hội Carnival, nơi chứa đựng rất nhiều tài năng, năng lượng, niềm vui, nghệ thuật và khả năng tổ chức. Chúng tôi cần đưa tất cả điều đó vào đội tuyển".

Thanh Quý (theo ESPN)