Đời thi sĩ của tài tử 'Batman'

Tài tử "Batman" Val Kilmer cho rằng thơ ca là "nhịp đập của tâm hồn" và in tác phẩm để tặng bạn bè, người thân.

Tối 1/4 (giờ Los Angeles, Mỹ), Val Kilmer qua đời ở tuổi 66 tại nhà riêng do bệnh phổi. Con gái diễn viên, Mercedes Kilmer, cho biết ông trải qua thời gian chiến đấu với bệnh. Trước đó, tài tử nằm viện hai năm 2015-2016 vì bị ung thư vòm họng. Bệnh tật khiến sức khỏe của ông suy yếu, giọng nói méo đi.

Sinh thời, Kilmer nổi tiếng với những vai diễn mang tính biểu tượng như Iceman trong hai phần Top Gun (1986, 2022), Bruce Wayne của Batman Forever (1995). Ngoài diễn xuất, ông vẽ tranh, viết kịch và tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, ít ai biết diễn viên còn là nhà thơ, yêu thích văn học.

Tài tử Val Kilmer trong bộ ảnh năm 2021. Ảnh: Tom Stratton

Theo Hollywood Reporter, Val Kilmer bắt đầu làm thơ ở tuổi đôi mươi. Thời điểm ấy, Kilmer đang theo học tại trường nghệ thuật Julliard ở New York (Mỹ), tiếp tục sáng tác khi sự nghiệp diễn viên cất cánh. Hơn 60 tuổi, nghệ sĩ vẫn không ngừng viết. Ông từng nói: "Thơ ca là sự biểu đạt đầy tính chủ quan và thân mật. Thơ như nhịp đập con tim, là nhịp điệu, bài ca của tâm hồn. Thơ cực kỳ cô đọng, là một phần tinh túy của chính bạn".

Năm 1987, Val Kilmer tự xuất bản tập thơ - My Edens After Burns (Những vườn địa đàng của tôi sau đống tro tàn) - giữa lúc hai bom tấn Top Gun và Willow ra mắt. Ông in khoảng vài nghìn bản, được cho đã tặng gia đình, bạn bè như quà Giáng sinh rồi bán phần còn dư. Theo Bookride, Kilmer sau đó quyết định mua lại tất cả quyển chưa bán hết, cất trong garage của mình. Hiện số sách còn ở đó, trừ vài quyển được ông ký tặng ở lễ hội Colorado Shakespeare năm 1988.

Val Kilmer trong buổi ký tặng tại nhà sách Tattered Cover ở bang Colorado năm 1988. Ảnh: Facebook/Tattered Cover Book Store

Thơ của Val Kilmer được đánh giá sâu sắc, mang tính chiêm nghiệm và triết lý. Ông thường viết về tình yêu, sự hữu hạn của đời người, đức tin và những trải nghiệm tại Hollywood. Nghệ sĩ từng sáng tác một bài thơ cho diễn viên Michelle Pfeiffer, mang tên The Pfeiffer Howls At The Moon (Tiếng khóc của Pfeiffer dưới ánh trăng). Cả hai vướng tin hẹn hò những năm 1980.

Hãng tin cho rằng ngoài Pfeiffer, nhiều bóng hồng khác trong cuộc đời nghệ sĩ như ca sĩ Cher, siêu mẫu Cindy Crawford, Angelina Jolie và vợ cũ - diễn viên Joanne Whalley, từng là "nàng thơ" của ông. Trong tự truyện I'm Your Huckleberry (2020), tài tử kể lại mối tình đơn phương với Jolie khi cùng cô đóng Alexander (2004).

Hiện My Edens After Burns là món đồ thu hút giới sưu tầm do có số lượng lưu hành ít ỏi. Đồng thời, nội dung được ví như "cánh cửa mở ra thế giới nội tâm của ngôi sao lớn tại Hollywood". Trên Amazon, ấn bản đầu tiên có giá 3.500 USD (hơn 90 triệu đồng). Ngoài tập thơ này, Val Kilmer xuất bản tuyển tập Cowboy Poet Outlaw Madman: Selected Poems by Val Kilmer năm 2021, gồm nhiều bài thơ ông viết trong 33 năm. Tác phẩm do hãng phim A24 phát hành dịp ra mắt phim tài liệu VAL về cuộc đời diễn viên.

Bìa tập thơ "My Edens After Burn" của Val Kilmer. Ảnh: Amazon

Val Kilmer sinh năm 1959, có tuổi thơ không hạnh phúc vì cha mẹ ly dị khi ông lên chín tuổi, em trai Wesley chết đuối vào năm 1977. Sau khi tốt nghiệp trường Juilliard, ông tham gia nhiều vở kịch trước khi chuyển sang điện ảnh. Nghệ sĩ để lại ấn tượng với khán giả và các nhà làm phim nhờ phong cách diễn xuất biến hóa. Kilmer ra mắt trong bộ phim Top Secret! (1984), sau đó nổi bật với vai Jim Morrison của The Doors (1991).

Về đời tư, Val Kilmer kết hôn diễn viên Joanne Whalley từ tháng 3/1988 đến tháng 2/1996. Hai người gặp nhau trên phim trường Willow (1988), có hai con. Ông từng sống tại một trang trại gần Santa Fe trong nhiều năm, có ý định tranh cử thống đốc bang New Mexico. Dù rời xa Hollywood thời gian dài, diễn viên không tiếc nuối điều gì về sự nghiệp. Ông từng nói: "Một khi bạn đã là ngôi sao thì sẽ luôn là ngôi sao".

Ngày Kilmer mất, đông đảo người hâm mộ bày tỏ thương tiếc, nhắc lại những vai diễn mang tính biểu tượng của ông. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đăng bài tưởng nhớ ông trên trang cá nhân như diễn viên đóng vai Thanos trong vũ trụ Marvel - Josh Brolin, sao White Lotus Michelle Monaghan. Trên X, ca sĩ Cher viết: "Tôi sẽ nhớ anh. Với tôi, anh là người hài hước, táo bạo, khó tính nhưng là người bạn tuyệt vời".

Thông qua Hollywood Reporter, tài tử Nicolas Cage nói: "Tôi luôn yêu quý Val nên thật buồn khi biết anh qua đời. Tôi nghĩ anh ấy là một thiên tài diễn xuất. Tôi thích hồi làm việc cùng anh trong Bad Lieutenant, ngưỡng mộ sự tận tụy và khiếu hài hước của anh. Anh ấy đáng lẽ phải thắng Oscar khi đóng The Doors".

Trailer phim tài liệu VAL của Val Kilmer (2021) Trailer phim tài liệu "VAL". Dự án ra mắt tháng 7/2021, xoay quanh cuộc đời của Val Kilmer và những ngày tháng chống chọi bệnh tật. Video: Prime Video

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)