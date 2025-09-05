Đổi thay trong trường học New York sau lệnh hạn chế smartphone

Lệnh hạn chế smartphone trong trường học New York đã làm thay đổi thói quen học tập, giao tiếp của học sinh, giáo viên theo chiều hướng tích cực.

Tại hành lang, sân trường trung học Walt Whitman, New York, ngày 2/9, học sinh sải bước với ánh mắt hướng thẳng, thay vì cúi xuống nhìn màn hình smartphone.

Đây là ngày đầu tiên các học khu ở bang New York áp dụng lệnh hạn chế smartphone trong khuôn viên trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Học sinh vẫn có thể sử dụng các thiết bị như laptop, máy tính bảng do nhà trường cấp.

"Quy định này gây tranh cãi, nhiều người phản đối. Nhưng nói thật, smartphone là thứ cám dỗ mà chúng ta không cần. Giờ không nhìn smartphone nữa, cháu thấy tập trung hơn hẳn", Isabella Galindo, học sinh lớp 12, nói.

Trường Walt Whitman yêu cầu học sinh khi đến lớp phải cất điện thoại trong tủ khóa. Các em không được phép lấy điện thoại cho đến khi có chuông tan học, kể cả trong giờ ăn trưa hay giải lao.

Học sinh Mỹ bỏ điện thoại vào giá treo trước khi vào lớp. Ảnh: AP

"Lớp học trở nên sôi nổi hơn. Và quan trọng hơn là các em tương tác với nhau nhiều hơn trong căng tin, thay vì vùi đầu vào điện thoại", hiệu trưởng John Murphy nói.

"Sẽ mất một thời gian để làm quen, nhưng cháu cũng không còn quen tay tìm điện thoại mỗi khi rảnh nữa. Cháu cũng không cảm thấy cần phải nhắn tin cho bạn bè, vì tất cả đều không được dùng điện thoại", học sinh cuối cấp Lucy Maniatis chia sẻ.

Các trường khác như trường trung học Uniondale yêu cầu học sinh bỏ smartphone vào túi đựng đặc biệt, chỉ có thể mở khóa bằng thiết bị đặt gần cổng trường vào cuối ngày.

Nhà trường có hình thức cảnh cáo, phạt đối với học sinh bị phát hiện dùng chui điện thoại. Học sinh cuối cấp Andrew Madrid nhận thấy bạn bè đang tương tác nhiều hơn nhờ quy định này. "Căng tin ồn ào hơn nhiều, mọi người vui vẻ và trò chuyện," Madrid nói.

Học sinh bỏ smartphone vào túi đựng đặc biệt trước khi vào lớp ở New York. Ảnh: SF Chronicle

Ở New York, khoảng 820 trường chọn dùng túi đựng đặc biệt, 600 trường dùng giá, thùng hoặc hộp đựng, 550 trường yêu cầu học sinh bỏ điện thoại vào tủ khóa trước khi vào lớp.

Với nhiều học sinh, thậm chí cả giáo viên, đây là sự thay đổi mà họ phải thích nghi. "Có những lúc giáo viên bảo cả lớp lấy smartphone ra chụp ảnh, rồi mới chợt nhận ra vừa có quy định mới. Thật sự rất lạ. Chúng cháu phải học cách không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào điện thoại", học sinh cuối cấp Valentina Goris kể.

Một số phụ huynh còn khó thích nghi hơn con cái. Nhiều người không ủng hộ quy định mới vì không thể liên lạc liên tục với con trong ngày.

"Tôi cảm thấy an toàn hơn nếu con tôi luôn có thể nhắn gọi cho bố mẹ", Carmelo Maisonet, phụ huynh ở Uniondale, nói. "Nên tôi không thực sự ủng hộ quy định này".

Theo quy định mới, phụ huynh có thể liên lạc với con cái thông qua nhà trường, học sinh cũng có thể gọi cho bố mẹ bằng điện thoại của trường. Các trường cũng áp dụng ngoại lệ cho những em cần theo dõi y tế, hoặc học sinh IEP (Giáo dục Cá nhân hóa) hay có nhu cầu học tập đặc biệt.

Học sinh Uniondale mở khóa túi đựng đặc biệt bằng thiết bị đặt gần cổng trường sau khi tan học. Ảnh: NBC News

Đức Trung (Theo NBC New York, ABC7 New York, AP)