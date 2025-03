Đời thăng trầm của tài tử 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'

Richard Chamberlain - cha Ralph của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - trải qua giằng xé nội tâm trước khi quyết định sống cuộc đời của ông.

Diễn viên qua đời ở Hawaii sau cơn đột quỵ hôm 29/3, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 91. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tiếc nuối: "Bất cứ vai diễn nào của ông cũng đều tuyệt vời", "Yên nghỉ nhé Richard. Ông đã cho chúng tôi nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với phim The Thorn Birds, The Towering Inferno, Dr. Kildare".

Tạo hình của Richard Chamberlain trong vai cha Ralph "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Ảnh: ABC

Dù có sự nghiệp thành công, Richard Chamberlain vật lộn với đời sống tinh thần, che giấu xu hướng tính dục trong nhiều thập niên. Tháng 12/1989, tạp chí Pháp Nous Deux tiết lộ ông là người đồng tính, song diễn viên không xác nhận cho đến khi ra mắt cuốn tự truyện Shattered Love: A Memoir vào năm 2003, ở tuổi 69.

Bối cảnh xã hội đầy định kiến thời đó gây nhiều áp lực cho tài tử. Theo tự truyện, ông sống cuộc đời hai mặt: Vừa là ngôi sao được khán giả yêu mến, vừa phải che giấu bản thân. Điều này khiến ông cô đơn và lạc lõng. Vì công việc, ông thường xuất hiện cùng các đồng nghiệp nữ tại buổi ra mắt dự án và sự kiện thảm đỏ để quảng bá tác phẩm. Khi được phóng viên hỏi về lý do vẫn lẻ bóng, ông chỉ trả lời một cách chung chung: "Kết hôn sẽ rất tuyệt, nhưng hiện tại tôi quá bận".

Diễn viên quyết định "come out" vào đầu những năm 2000 do cho rằng ông không còn gì để mất hay hối tiếc. Trước đó, Richard dành nhiều năm tham gia trị liệu tâm lý.

Ở một cuộc phỏng vấn, ông nói: "Khi lớn lên, việc là người đồng tính, là một kẻ yếu đuối hay điều gì tương tự đều bị cấm. Tôi không còn là thần tượng trong mắt các thiếu nữ như xưa nữa, nên không sợ mình sẽ làm tan vỡ trái tim các cô gái. Thời của tôi, gay là cả một vấn đề. Tôi từng thất vọng với bản thân ghê gớm nên phải che đậy bản chất của mình".

Một số cảnh trong phim 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' Một số cảnh trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Video: ABC

Trong tự truyện, diễn viên cho biết ông và cha - Charles Chamberlain - không mấy gần gũi. Trên sóng NBC, tài tử từng nói thay vì vui mừng khi con trai được công chúng biết đến, ông Charles, người nghiện rượu nặng, xem thành công của con là mối đe dọa vì sợ vượt tầm kiểm soát. Việc viết tự truyện làm tài tử cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải che giấu bản thân.

Sau nhiều biến động cuộc sống, diễn viên tìm thấy bình yên khi đồng hành bạn đời Martin Rabbett. Ông phải lòng bạn diễn kém 20 tuổi khi đóng phim Allan Quatermain and the Lost City of Gold (1986). Họ sống chung tại Hawaii vào năm 1986, sau đó bí mật kết hôn. Trong quá trình Richard viết sách, Rabbett hỗ trợ biên tập cho bạn đời.

Năm 2010, cả hai chia tay trong hòa bình, còn Richard chuyển đến Los Angeles. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Richard cho biết họ không còn yêu nhưng vẫn làm bạn. Những năm gần đây, hai người tiếp tục sống chung tại Hawaii. Trên Guardian, người phát ngôn của Richard Chamberlain - Harlan Boll - cho biết Rabbett là người quan trọng với tài tử, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến lúc ông qua đời.

Giới chuyên môn nhận định Richard Chamberlain hội đủ yếu tố để là một ngôi sao sáng của phim ảnh - ngoại hình cao lớn, đậm chất Mỹ, giọng hát hay và diễn xuất nổi bật. Tuy nhiên, dung mạo đồng thời là rào cản, khiến nhiều nhà sản xuất do dự giao những vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý cho ông. Bằng tài năng và sự quyết tâm, ông chứng minh thực lực qua loạt dự án. Ông gây chú ý với Dr. Kildare (1961-1966), trong đó vẻ điển trai của diễn viên là yếu tố thu hút khán giả. Có thời điểm, ông nhận được hàng nghìn lá thư từ người hâm mộ mỗi tuần.

Richard Chamberlain (trái) cùng Martin Rabbett (phải), diễn viên Neil Patrick Harris ở hậu trường vở kịch "Hedwig and The Angry Inch" tháng 5/2014. Ảnh: FilmMagic

Thập niên 1980, ông được mệnh danh "vua phim ngắn" với các tác phẩm như Shogun (1981), The Thorn Birds (1983), Wallenberg: A Hero's Story (1985), The Bourne Identity (1988). Ông giành ba giải Quả Cầu Vàng cho phim Dr. Kildare, Shogun và The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai). Tạp chí Photoplay vinh danh ông là ngôi sao nam được yêu thích nhất trong ba năm liên tiếp, từ 1963 đến 1965.

Trong một thông cáo báo chí sau khi Richard mất, Martin Rabbett nói: "Richard yêu dấu của chúng tôi đang ở cùng các thiên thần. Anh ấy được tự do, bay đến nơi có những người thân yêu. Chúng tôi thật may mắn khi được gần gũi một tâm hồn tuyệt vời và đáng yêu như vậy. Tình yêu này bất diệt. Và tình yêu của chúng tôi sẽ nâng cánh anh ấy bay đến cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo".

Quế Chi (theo Guardian, Today)