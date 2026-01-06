Đời thăng trầm của nữ hoàng sắc đẹp yêu trùm ma túy

AustraliaFelicia Djamirze, từng ba lần đoạt danh hiệu hoa hậu, sống xa hoa bên vị hôn phu là trùm ma túy cho đến khi suýt chết trong cuộc đột kích của cảnh sát.

Ở tuổi 15, Felicia Djamirze nhận ra ngoại hình xinh đẹp có thể là bậc thang giúp cô thoát khỏi khu nhà ở xã hội tại Blacktown, Sydney - nơi nổi tiếng về tội phạm và nghèo đói thời đó. Có người bố nghiện rượu, nhà không phải là nơi tốt đẹp đối với Felicia.

Các tạp chí dành cho tuổi teen và kênh MTV đã nuôi dưỡng trong cô mong muốn bắt chước những siêu mẫu và người nổi tiếng thập niên 90. Việc chăm chút sắc đẹp và nhảy múa suốt đêm ở câu lạc bộ trở thành cách để Felicia trốn tránh những tổn thương ở nhà.

"Việc ra ngoài, hóa thân thành người khác là cách để tôi thoát ly thực tại", cô nói. Felicia thường trang điểm rất đậm với lớp kem nền dày và lông mi giả.

Các quán bar ở Sydney đã mở ra ý tưởng mới cho Felicia về việc tận dụng nhan sắc để thăng tiến trong xã hội, dù chưa đủ tuổi trưởng thành. Cô bắt đầu lén tham gia các cuộc thi bikini ở quán rượu và giành được hàng trăm đô la tiền mặt.

Felicia tạo dựng được tên tuổi sau khi giành nhiều danh hiệu do các hãng rượu và tạp chí dành cho nam giới tài trợ. Cô muốn làm người mẫu trình diễn thời trang, nhưng không đủ chiều cao nên quyết định thử sức với các cuộc thi sắc đẹp.

Felicia Djamirze từng ba lần đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp ở Australia. Ảnh: Sun

Felicia đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế Australia năm 2013, sau đó đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi tại Chicago, Mỹ.

Felicia vừa đi thi vừa che giấu một bí mật đen tối. Hai tuần trước, cô bị bạn trai tên Cam, trùm băng đảng nghiện ma túy đá, suýt bóp cổ đến chết. Sống sót sau vụ tấn công kinh hoàng, cô phải nhập viện và cần dùng thuốc steroid để giảm sưng tấy ở cổ họng mới có thể thở được.

Felicia che giấu việc bị bạo hành sau nụ cười hoàn hảo và lớp trang điểm đậm, sải bước trên sân khấu trong chiếc váy hàng hiệu và giày cao gót.

Khi trở về, Felicia quyết tâm thoát khỏi mối quan hệ bạo lực, bị Cam bắn vào xe taxi lúc bỏ trốn. Tài xế hét lên "cút khỏi xe của tôi ngay" rồi bỏ mặc cô trên vỉa hè. Sau đó, Felicia được Dean Grant O'Donnell giúp đỡ chạy trốn đến nơi trú ẩn là trang trại ở Hervey Bay của Dean.

Felicia lần đầu quen biết Dean qua Facebook khi vẫn còn vướng vào vòng xoáy bạo hành của bạn trai cũ. Cô cảm thấy Dean có thể bảo vệ mình khỏi Cam. Hai người trở thành bạn thân và người yêu.

Cuộc sống xa hoa

Trong cuốn sách Accessory, Felicia nói rằng ban đầu không biết Dean là trùm thế giới ngầm ở bang Queensland. Khi biết được sự thật về các hoạt động phi pháp của Dean, cô cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh anh ta. "Nếu rời đi, tôi sẽ ở đâu? Tôi đã dính líu quá sâu", cô nói.

Nàng hậu kể được Dean chiều chuộng bằng những món quà đắt tiền, chi 125.000 bảng Anh chỉ riêng cho Louis Vuitton. Anh ta mua cho Felicia đôi giày đắt nhất tại cửa hàng của nhà thiết kế nổi tiếng người Italy ở Melbourne.

Felicia luôn có chuyên gia tạo kiểu tóc và trang điểm cho những buổi tối đi chơi cuối tuần. Dean thường tiêu ít nhất 5.000 bảng Anh cho một đêm đi chơi với bạn bè, và nhiều hơn thế nếu họ đến sòng bạc. Anh ta lái một chiếc Chrysler 300c màu đen đời 2006 được độ lại, giấu tiền thành từng cọc 10.000 bảng Anh trong các ngăn chứa được cải tiến.

"Tôi chỉ có thể giải thích rằng, khi bạn xuất thân hai bàn tay trắng, việc tiêu mang lại cảm giác hưng phấn rất dễ gây nghiện", Felicia chia sẻ.

Felicia Djamirze vướng vào chuyện tình phức tạp với hai trùm tội phạm. Ảnh: Sun

Felicia thừa nhận ban đầu không nhận ra Dean lấy tiền đâu ra để mua những món quà xa xỉ. Anh ta nói tiền đến từ công việc kinh doanh dịch vụ xe cứu hộ, Felicia tin, cho đến khi Dean tiết lộ việc buôn bán ma túy và vũ khí, hứa hẹn cho cô "bất cứ thứ gì cô muốn". Felicia nhận được chiếc nhẫn đính hôn bằng hồng ngọc quý hiếm Dean tặng.

Là vị hôn thê của trùm ma túy, Felicia biết mình có nguy cơ bị bắt nếu Dean bị cảnh sát tóm, nhưng cô không bao giờ ngờ đến mức độ bạo lực mà mình phải chịu.

Thế giới phù phiếm sụp đổ

Đội đặc nhiệm chống tội phạm ma túy điều tra hoạt động ngầm của Dean, đặt thiết bị nghe lén tại nhà và nghe trộm điện thoại của anh ta. Cảnh sát nhìn thấy ma túy được cân và đóng gói, cũng như súng và tiền được giấu trong các điểm cất giữ của Dean. Họ nghe thấy Dean công khai nói với Felicia về việc buôn bán ma túy, như chất lượng ma túy, cách đóng gói, cách rửa tiền.

Theo Felicia, sâu thẳm trong lòng, cô và Dean biết rằng cuộc sống đó của họ không thể kéo dài mãi mãi. Cặp đôi đang lên kế hoạch gác lại mọi thứ cho một tương lai ngoài thế giới tội phạm, một cuộc sống yên bình để xây dựng gia đình. Nhưng trước khi họ kịp thoát ra, cảnh sát đột kích vào nhà họ lúc rạng sáng khi cả hai đang ngủ.

Felicia bừng tỉnh trong đau đớn, đinh ninh rằng bị kẻ đột nhập bắn vào mặt. Trong cơn đau dữ dội, cô cố gắng bò đến nơi an toàn trong phòng thay đồ, rồi nhận ra đó là cảnh sát đội mũ bảo hiểm và trang bị chống bạo động.

Cảnh sát đã ném 8 quả lựu đạn vào phòng ngủ của họ, một trong số đó là lựu đạn quân sự được sử dụng để chống khủng bố. Những vụ nổ lan khắp căn phòng, khiến viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn của Felicia tan chảy và dính vào da.

Một sĩ quan la hét yêu cầu Felicia giơ tay lên trong khi dí súng trường vào thái dương cô. Felicia không thể làm được vì bàn tay và khuỷu tay bị tổn thương nặng. Toàn thân cô dính đầy máu, mặt bị bỏng.

Trong cuộc đột kích, Felicia bị thương rất nặng, bao gồm bỏng độ ba, bàn tay bị biến dạng, thuốc súng bắn vào mắt làm suy giảm thị lực và mảnh đạn găm vào mặt. Cô cần nhiều tháng điều trị chuyên khoa để chữa trị vết bỏng và tổn thương mắt, đồng thời trải qua nhiều ca phẫu thuật trong 18 tháng để cứu bàn tay khỏi bị cắt cụt.

Felicia Djamirze và Dean Grant O'Donnell vẫn gắn bó sau nhiều năm. Ảnh: Sun

Tháng 9/2019, Dean nhận tội buôn bán và tàng trữ ma túy, bị kết án 10 năm tù.

Bốn năm sau khi Dean thụ án, cặp đôi hủy bỏ hôn ước. Sau đó, Dean được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã trải qua quá trình điều trị trong thời gian bị giam giữ. Anh ta được ân xá sau 8 năm.

Hai năm trước khi được thả tự do, Dean nối lại liên lạc với Felicia, quyết tâm hoàn lương. Sau khi đính hôn lại, Felicia hỗ trợ Dean tái hòa nhập xã hội sau gần một thập kỷ ngồi tù.

Felicia nhận án tù treo ba năm vì tội cung cấp ma túy, bằng chứng duy nhất mà cảnh sát có được là đoạn video ghi lại cảnh cô kiểm tra xem cân đo ma túy của Dean có hoạt động hay không.

Felicia hiện là nhà tư vấn và ủng hộ công lý cho phụ nữ có tiền án tiền sự.

Tuệ Anh