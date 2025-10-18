Đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (CAND) được đổi tên thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, hướng tới đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ngày 17/10 ký quyết định về việc đổi tên trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan được giao hướng dẫn, giám sát, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường; quyền và lợi ích của người học, giảng viên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Ninh, Phụ trách Phòng Chính trị, tham mưu trực tiếp đề án đổi tên trường, cho biết việc này trong bối cảnh khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển như vũ bão, tác động trực tiếp đến công tác công an; tội phạm sử dụng công nghệ cao để tấn công hệ thống của nhà nước, lừa đảo tài chính ngày càng nhiều và nguy hiểm.

Vì vậy, Bộ Công an cần có học viện đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trường Đại học Kỹ thuật- Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh. Ảnh: Website trường Đại học Kỹ thuật- Hậu cần Công an nhân dân

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được thành lập năm 2010, song đã có lịch sử phát triển từ năm 1984. Hiện, trường đào tạo 7 ngành, trong đó 4 ngành về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trình độ đại học, gồm: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Trinh sát kỹ thuật, Kỹ thuật CAND và Công nghệ thông tin.

Ngoài ra, trường đã báo cáo Bộ Công an để mở một số chuyên ngành mới trong thời gian tới như: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, Công nghệ điện tử vi mạch và bán dẫn, Công nghệ điện tử - viễn thông, An toàn thông tin và bảo mật hệ thống thông tin. Việc mở ngành nhằm bắt kịp xu hướng đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Công an. Trên cơ sở đó, trường đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đồng ý đổi tên.

"Việc đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (tên giao dịch quốc tế: Học viện Trần Quốc Hoàn) là phù hợp chủ trương, yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về phát triển cơ sở giáo dục đại học có định hướng đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ", ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, việc đổi tên sẽ giúp trường khẳng định vị thế của cơ sở đào tạo chất lượng cao thuộc lực lượng vũ trang trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số và an ninh mạng; thuận lợi trong việc phát triển thêm các viện nghiên cứu, chương trình thạc sĩ, tiến sĩ chuyên sâu.

Hiện, Bộ Công an có 12 cơ sở đào tạo, trong đó có ba học viện gồm: An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân.

