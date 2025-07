Đổi tên hàng loạt đội bóng TP HCM

CLB TP HCM sẽ đổi thành Công an TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu là TP HCM và Bình Dương mang tên Becamex TP HCM.

Đề xuất này được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận chiều 14/7, trước khi diễn ra lễ bốc thăm V-League 2025-2026 tại Hà Nội.

Nguyên nhân của sự điều chỉnh xuất phát việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP HCM, dẫn đến việc địa phương mới có 6 đội bóng chuyên nghiệp. Bên cạnh Bình Dương và TP HCM thi đấu ở V-League, bốn đội còn lại thuộc giải hạng Nhất, gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Trẻ TP HCM, Đại học Văn Hiến và Gia Định FC.

CLB TP HCM được đổi tên thành CLB Công an TP HCM. Ảnh: Cao Toàn

CLB TP HCM tiền thân là Cảng Sài Gòn, thành lập 1975. Đến năm 2003, đội bóng đổi thành Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn. Tên CLB TP HCM được đổi từ năm 2009, và đã duy trì cho đến hết mùa giải 2024-2025.

Trước đây, TP HCM từng sở hữu đội bóng lừng danh Công an TP HCM - thành lập năm 1978. Đội này giải thể năm 2002.

Đội bóng Bà Rịa - Vũng Tàu ra đời năm 1991, thường xuyên thi đấu ở các hạng dưới và chưa từng góp mặt ở V-League.

Còn Bình Dương tiền thân là đội bóng đá Sông Bé (cũ, được thành lập năm 1976). Trải qua nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, đến 2002, đội bóng được đổi tên thành Becamex Bình Dương. Sau khi đổi thành Becamex TP HCM, họ sẽ thi đấu ở V-League.

Như vậy, mùa tới TP HCM sẽ có một trận derby giữa Công an TP HCM và CLB Becamex TP HCM tại V-League. Ngoài ra, V-League sẽ chứng kiến một trận derby ngành, giữa đội Công an TP HCM và Công An Hà Nội.

Theo điều lệ mới, V-League 2025-2026 có hai suất xuống hạng trực tiếp. Các đội cũng được tăng từ ba lên bốn ngoại binh tham dự trận đấu, với ba người thi đấu trên sân và một dự bị. Trường hợp ĐKVĐ V-League Nam Định và đương kim giữ Cup Quốc gia Công an Hà Nội tham dự giải đấu số hai châu Á - AFC Champions League Two và Cup CLB Đông Nam Á, được đăng ký tối đa bảy ngoại binh. Tuy nhiên, số cầu thủ tham dự mỗi trận vẫn là bốn, với ba người thi đấu trên sân và một dự bị.

Giải hạng Nhất 2025-2026 cũng cho phép mỗi đội đăng ký một ngoại binh. Mỗi đội V-League và hạng Nhất còn được đăng ký hai cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam, và một cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài như trường hợp Nguyễn Xuân Son.

Mùa giải mới khởi tranh ngày 9/8 với trận Siêu Cup Quốc gia. Còn V-League diễn ra từ ngày 15/8.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025-2026.

Đức Đồng