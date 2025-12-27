Đổi tên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) được đổi tên thành Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, theo quyết định của Chính phủ ngày 26/12.

Trường sẽ được tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm hiện có, gồm Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Công nghệ.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP HCM và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên để không xảy ra thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến hoạt động của trường và quyền lợi của giảng viên, sinh viên.

Cổng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: UTETV

Tiền thân của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, được thành lập năm 1962. Sau đó 10 năm, trường đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và nâng cấp thành Đại học Giáo dục Thủ Đức vào năm 1974.

Tháng 1/1976, Thủ tướng quyết định thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở này. Năm 1984, trường hợp nhất với Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Hiện, trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên sau đại học với khoảng 700 giảng viên, thế mạnh đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ. Năm 2025, lần đầu HCMUTE lọt vào nhóm trường có doanh thu nghìn tỷ (1.120 tỷ đồng).

Lệ Nguyễn