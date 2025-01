Đổi tên các đoạn quốc lộ đi qua TP HCM

Các đoạn quốc lộ 1, 22, 50, 1K đi qua TP HCM mang tên nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải...

Theo nghị quyết về đổi tên đường được UBND thành phố triển khai sáng 19/1, quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố được chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương mang tên Đỗ Mười. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km, có tên Lê Đức Anh. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An dài 9,4 km mang tên Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn, có tên mới là Phan Văn Khải. Ảnh: Quỳnh Trần

Quốc lộ 22 được chia thành hai đoạn. Đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến cầu An Hạ dài 10 km mang tên Lê Quang Đạo. Đoạn từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh dài 20 km có tên mới là Phan Văn Khải.

Quốc lộ 50 dài 8,5 km từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An được đặt tên mới là Văn Tiến Dũng.

Quốc lộ 1K qua địa bàn thành phố dài hơn 1,8 km đổi sang tên Hoàng Cầm.

Theo UBND TP HCM, những người được lựa chọn đặt cho tên đường lần này là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, thượng tướng Hoàng Cầm. Đây là những nhân vật có nhiều công lao với đất nước, cách mạng.

Gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh chụp hình dưới bảng tên đường mang tên ông. Ảnh: Thanh Thuỷ

Phát biểu tại lễ đổi tên đường, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy nói việc đặt tên đường phần nào ảnh hưởng sinh hoạt của người dân sống trên địa bàn. Thành phố rất mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ trong điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ liên quan. Các cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện để hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Chính, Phó chủ tịch UBND quận 12, cho biết có ba đoạn quốc lộ đi qua địa bàn được đổi tên là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Quang Đạo. Ngoài ra, có 10 tuyến do quận quản lý cũng được đổi tên. Giấy tờ nhà đất theo tên cũ vẫn sử dụng và có giá trị bình thường. Địa phương sẽ thống kê danh sách hộ dân có nhu cầu thay đổi thông tin để hỗ trợ; có mã QR trên các biển tên đường để người dân tra cứu tiểu sử nhân vật được đặt tên.

Sáng nay, UBND TPHCM cũng công bố đặt tên Công viên 30 tháng 4 cho Công viên trước Hội trường Thống Nhất, quận 1.

Hiện việc đặt đổi tên đường làm theo Nghị định 91 của Chính phủ. HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng. Tên mới của các tuyến đường và công viên nói trên được chính quyền thành phố thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp cuối năm ngoái.

Lê Tuyết