Đổi tên ba bệnh viện ở thành phố Thủ Đức

TP HCMCác bệnh viện quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 sẽ đổi tên thành các bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Lê Văn Thịnh, Đa khoa Lê Văn Việt.

Quyết định đổi tên 3 bệnh viện thuộc đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, trung tâm y tế và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế, vừa được UBND TP HCM phê duyệt. Đề án nhằm phù hợp thực tế sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

Bệnh viện quận Thủ Đức được tổ chức lại thành Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Đây là bệnh viện đa khoa hạng một, quy mô 800 giường bệnh, 40 khoa và 5 phòng khám đa khoa với 1.903 nhân viên.

Bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ đổi tên thành Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện quận 2 thành Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đây là bệnh viện đa khoa hạng một, với 500 giường bệnh, 30 khoa và một phòng khám đa khoa, 749 nhân viên.

Bệnh viện quận 9 đổi thành Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt. Đây là bệnh viện hạng hai, quy mô 100 giường bệnh, 15 khoa, 212 nhân viên.

Ngoài ba bệnh viện trên, TP Thủ Đức có thêm hai bệnh viện công lập tuyến thành phố gồm Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, quy mô 1.000 giường bệnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, 700 giường. Một bệnh viện đa khoa do Quân khu 7 quản lý là Bệnh viện Quân dân miền Đông.

UBND TP HCM cũng quyết định thành lập Trung tâm Y tế TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba trung tâm y tế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Trụ sở trung tâm đặt tại số 48A Tăng Nhơn Phú; cơ sở hai tại số 6 Trịnh Khắc Lập, cơ sở ba tại số 2 Nguyễn Văn Lịch.

Cơ sở vật chất của ba trung tâm cũ, sau khi sáp nhập vẫn giữ nguyên trạng để đảm bảo triển khai đầy đủ các hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở đang có dự án đầu tư hoặc đã được UBND quận quy hoạch dự án dành cho y tế vẫn thực hiện đến khi hoàn tất.

TP HCM cũng thành lập thêm hai trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế quận 2. Trong đó, trạm y tế phường An Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập trạm y tế phường Bình An và trạm y tế phường Bình Khánh. Trạm y tế phường Thủ Thiêm do trạm y tế phường An Khánh (cũ) và trạm y tế phường Thủ Thiêm sáp nhập. Như vậy, hiện TP Thủ Đức có 34 trạm y tế phường.

TP Thủ Đức (nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức), diện tích rộng hơn 211 km2, khoảng một triệu người, thuộc TP HCM, được thành lập theo Nghị quyết 1111 của Quốc hội hôm 31/12/2020. Đây là lần đầu tiên thành lập "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Lê Phương