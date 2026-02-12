Đội tàu container và tàu chở ôtô hai nhiên liệu đạt 400 chiếc

Hội đồng Vận tải biển Thế giới (WSC) cho biết số tàu container và tàu chở ôtô sử dụng hai loại nhiên liệu đang hoạt động trên toàn cầu tăng gần gấp đôi sau một năm.

Theo cập nhật mới nhất từ WSC công bố ngày 2/2, tính đến tháng 12/2025, thế giới có 400 tàu container và tàu chở ôtô sử dụng hai loại nhiên liệu (dual-fuel) đang khai thác, tăng từ 218 chiếc vào cuối năm 2024.

Song song với số tàu bàn giao, lượng tàu hai nhiên liệu đang đặt đóng cũng tiếp tục tăng, đạt 726 chiếc, dù nhiều tàu đã được chuyển từ sổ đơn hàng sang khai thác thực tế. Trong tổng số đơn hàng tàu container và tàu chở ôtô hiện nay, 74% là tàu được trang bị công nghệ hai nhiên liệu.

Tổng cộng, có 1.126 tàu container và tàu chở ôtô hai nhiên liệu đã được bàn giao hoặc đang đặt đóng, tăng 28% so với năm trước. WSC ước tính con số này tương đương hơn 150 tỷ USD vốn đầu tư của ngành vận tải container toàn cầu.

Theo WSC, việc mở rộng nhanh đội tàu hai nhiên liệu phản ánh quy mô đầu tư lớn của các hãng tàu trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Các tàu này được thiết kế để có thể chuyển sang sử dụng nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu phát thải gần bằng 0 carbon khi các loại nhiên liệu này trở nên khả thi về thương mại và được cung ứng ở quy mô lớn.

Tàu hai nhiên liệu (dual-fuel) là tàu được trang bị động cơ có thể vận hành bằng hai loại nhiên liệu khác nhau, thường là nhiên liệu truyền thống (dầu nhiên liệu/diesel) và nhiên liệu sạch hơn như LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), methanol hoặc ammonia. Tàu có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai loại nhiên liệu tùy điều kiện khai thác, hạ tầng tiếp nhiên liệu và yêu cầu phát thải.

Theo nhiều chuyên gia, việc phát triển tàu container và tàu chở ôtô dual-fuel cho thấy xu hướng chuyển dịch sang vận tải biển ít phát thải, trong khi vẫn bảo đảm tính linh hoạt về nhiên liệu. Đây cũng là phân khúc tàu kỹ thuật cao, phản ánh năng lực thiết kế và đóng tàu xanh, thông minh của các xưởng đóng tàu hiện nay.

