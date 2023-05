Đối tác tích cực đón nhận cải tiến công nghệ của BEST

Các chủ bưu cục đánh giá cao những nâng cấp, đổi mới công nghệ của BEST Express, giúp khách hàng, đối tác dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

Từ giữa năm 2022, BEST Express đã đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu trải nghiệm cho người dùng, đồng thời hỗ trợ các bưu cục nhượng quyền thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành logisitics cùng lợi thế nền tảng công nghệ, đơn vị nhanh chóng cập nhật, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới vào hoạt động chuyển phát nhanh, đẩy mạnh hiệu quả xử lý hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian qua, đội ngũ nghiên cứu và phát triển thị trường, cùng hàng loạt chuyên gia IT của cả BEST Express Vietnam và tập đoàn BEST Inc. đã nỗ lực cải tiến hạ tầng công nghệ, nâng cấp hệ thống quản lý đơn hàng, bổ sung tính năng chăm sóc khách hàng trực tuyến... Các nâng cấp này đều nhằm mục tiêu tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp bưu cục dễ dàng quản lý, theo dõi hàng hóa. Qua đó, cả người bán (gửi hàng) lẫn mua (nhận hàng) cùng đơn vị chuyển phát, đều có thể dễ dàng kết nối, cập nhật thông tin kiện hàng rõ ràng, nhanh chóng.

Nhân viên bưu cục phân loại, xếp hàng lên xe chuẩn bị vận chuyển đến tay người nhận. Ảnh: BEST Express

Các tính năng nâng cấp bổ sung trên ứng dụng, thông báo hành trình đơn qua tin nhắn Zalo hay hỗ trợ livechat trực tiếp cùng nhân viên chăm sóc khách hàng, đều nhận phản hồi tích cực từ khách hàng, đối tác trong suốt thời gian triển khai. Tất cả nâng cấp trên đều trải qua nghiên cứu, khảo sát và phân tích từ nhu cầu thực tế, nhờ đó cho thấy hiệu quả vận hành rõ rệt.

Chị Thanh Lan - chủ bưu cục BEST Express Long Khánh (Đồng Nai) cho biết nhận nhiều phản hồi tích cực từ đối tác. Những tính năng cải tiến trên ứng dụng BEST Express giúp các chủ shop dễ dàng theo dõi hàng hóa, tra cứu COD và các khoản phí khác nhanh chóng. Các báo cáo hay bảng biểu đối soát thiết kế rõ ràng, thông tin đầy đủ. Nhờ đó shop quản lý đơn hàng giao - nhận hiệu quả hơn nhiều.

Chị Quyên Đoàn (phải) đánh giá cao đối tác BEST Express trong suốt thời gian hợp tác kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Ảnh: BEST Express

Chị Quyên Đoàn - chủ shop giấy dán tường tại TP HCM, lại dành lời khen cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của BEST. Người gửi và nhận đều có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên túc trực trong suốt giờ hành chính, được hỗ trợ các vấn đề phát sinh. Chủ shop chỉ cần tập trung bán hàng, giảm bớt một phần áp lực khâu vận chuyển và chăm sóc đơn hàng.

"Sau khi áp dụng báo hành trình đơn hàng qua tin nhắn Zalo, hiệu quả giao nhận nâng cao rõ rệt. Một số khách lớn phản hồi tích cực vì dịch vụ giúp người mua dễ dàng theo dõi, nhận hàng. Tỷ lệ đơn thành công cao, chủ shop hài lòng và tiếp tục tin dùng dịch vụ", anh Quang Tuấn - chủ bưu cục BEST Express Bình Tân cho biết.

Shipper nữ BEST Express giao hàng tận tay người nhận. Ảnh: BEST Express

Chị Quế Trân, chủ bưu cục Diên Khánh (Khánh Hòa) chọn đầu tư nhượng quyền bưu cục BEST Express vì cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, cho thấy tiềm năng tối ưu hiệu suất quản lý, vận hành. Là người ngoài ngành, chị Trân từng lo ngại thiếu kinh nghiệm kinh doanh. Song nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tự động và đội ngũ BEST, chị có thể dễ dàng theo dõi quy trình công việc trực tuyến, tiết kiệm thời gian, công sức.

Sau gần hai năm đồng hành, chị Trân cho biết tin tưởng tiềm năng phát triển của BEST Express trong tương lai. Đơn vị còn tích cực lắng nghe những đóng góp từ đối tác, khách hàng, không ngừng cải thiện toàn diện cả hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ.

"Công nghệ là chìa khóa giúp bưu cục phát triển toàn diện, hiệu quả. BEST lấy công nghệ làm nền tảng kinh doanh là điều khiến tôi tin tưởng hơn vào chiến lược và hướng đi của họ", chủ bưu cục Diên Khánh nhận định.

Ngoài đánh giá cao các cải tiến từ BEST, nhiều đối tác nhượng quyền cũng bày tỏ kỳ vọng vào chiến lược nâng cấp, đổi mới, ứng dụng công nghệ mới của công ty. Qua đó, họ có thể sớm gia tăng năng lực cạnh tranh, củng cố vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ.

