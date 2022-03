Đối tác Singapore thiết kế ánh sáng dự án Westgate

Lightbox từng thiết kế các công trình tại Singapore, Malaysia, Maldives...

Tập đoàn bất động sản An Gia (AGG) vừa cho biết, Công ty Lightbox (trụ sở Singapore) là đối tác thiết kế ánh sáng cho dự án Westgate có quy mô hơn 2.000 căn hộ tại trung tâm hành chính Bình Chánh. Lightbox có gần 20 năm kinh nghiệm với các công trình nổi tiếng như trung tâm thương mại cao cấp Pavilion (Kuala Lumpur, Malaysia), Marina Square (Singapore), Paragon (Singapore), các khách sạn 5 sao Novotel, Pullman, Sofitel (Ấn Độ), W Retreat & Spa (Maldives)...

Trung tâm thương mại Marina Square tại Singapore. Ảnh: Shutterstock

Tại Việt Nam, Lightbox từng thiết kế ánh sáng và thi công tổ hợp thương mại Cresent Mall, Vivo City (TP HCM), khách sạn Fairfield by Marriott South (Bình Dương)...

Ở dự án Westgate, đại diện Lightbox cho biết sẽ lựa chọn công nghệ chiếu sáng phù hợp với đặc tính cảnh quan, bố cục và chức năng của từng không gian trong dự án.

Theo Tập đoàn An Gia, thiết kế chiếu sáng của dự án Westgate lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên. Toàn bộ thiết kế mặt đứng của 4 tòa tháp cao 20 tầng được điển hình hóa thành những cây xương rồng vươn lên từ mặt đất, biểu tượng cho sức sống và thịnh vượng. Bên trong khuôn viên dự án, cũng có công viên ánh sáng rộng khoảng 1,9 ha.

Ảnh phác thảo thiết kế ánh sáng tạo điểm nhấn cho nội khu dự án Westgate về đêm. Ảnh: An Gia

"Khi phố thị lên đèn, cư dân sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc từ loạt tiện ích độc đáo như dòng sông lười, vườn nghệ thuật, hồ thác tràn, đài phun nước... Mỗi chi tiết đều được An Gia chú trọng tính thẩm mỹ, góp phần gia tăng giá trị của dự án", đại diện An Gia chia sẻ.

Theo đại diện An Gia, thiết kế ánh sáng là một phương tiện sáng tạo nghệ thuật phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ánh sáng trong cảnh quan, kiến trúc là yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua. Do đó, ngay từ khi triển khai dự án, An Gia chú trọng tới thiết kế ánh sáng bằng việc kết hợp giữa ánh sáng nhân tạo và tự nhiên để thể hiện cảm xúc, gia tăng trải nghiệm và mang đến vẻ đẹp cảnh quan. Hệ thống chiếu sáng còn tối ưu hiệu quả sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng cũng như chi phí vận hành.

"Với Westgate, ánh sáng phải là trung tâm trong tổng thể thiết kế chứ không phải là chi tiết được thêm vào sau khi hoàn thành công trình xây dựng", vị này nói.

Theo chủ đầu tư, để hạn chế "ô nhiễm ánh sáng", nội khu dự án được ưu tiên sử dụng thiết bị chiếu sáng ở cường độ phù hợp, tạo cảm giác thư giãn, thoải mái, tránh dẫn tới việc dư thừa hoặc loạn màu, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Phối cảnh công viên ngoại khu rộng 2 ha tại dự án Westgate. Ảnh: An Gia

Ngoài tập trung đầu tư về thiết kế ánh sáng, cảnh quan, chủ đầu tư An Gia còn mạnh tay trang bị loạt tiện ích cao cấp. Dự án sở hữu trên 50 tiện ích trị giá hàng triệu USD, nổi bật như co-working space, rooftop garden (vườn trên không), sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền... Dự án cũng có công viên trung tâm nội khu rộng 1,9ha với gần 1.500m2 diện tích mặt nước bao gồm hồ bơi Olympics có chiều dài gần 50m, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sục jacuzzi, hồ thác tràn, hồ thư giãn, đường chạy bộ nội khu dài 800m...

Dự án còn thừa hưởng mảng xanh rộng lớn với công viên ngoại khu khoảng 2ha. Đây là công viên cây xanh có hình bán nguyệt, đối diện UBND Bình Chánh đang được An Gia đầu tư cải tạo nhằm "phủ xanh" không gian sống cho cư dân.

Chủ đầu tư đang mở bán dòng căn hộ diện tích lớn Grand-Well hơn 100 m2 mang đến cho cư dân Westgate sự rộng rãi, thoải mái. Điểm nhấn thiết kế của những sản phẩm này là được bố trí tại những vị trí góc, các không gian chức năng từ không gian sinh hoạt chung đến phòng ngủ đều có mặt thoáng hướng ra bên ngoài. Tại căn hộ, cư dân vừa được tận hưởng tầm nhìn đẹp nhất dự án với cảnh quan nội, ngoại khu tràn ngập cây xanh vừa đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư khi không tiếp giáp với nhiều căn kế bên.

Theo đại diện An Gia, để sở hữu, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 15% giá trị căn hộ Westgate, tương đương 699 triệu đồng cho đến khi nhận nhà vào năm 2023 mới đóng tiếp 15%. Còn lại, ngân hàng cho vay đến khi nhận nhà là hai năm không lãi, ân hạn nợ gốc.

Sơn Quỳnh