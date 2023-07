Đối tác nhượng quyền cùng BEST phát triển dịch vụ cross-border

Các chủ bưu cục ủng hộ dịch vụ BEST Cross-border vì khả năng kết nối thị trường trong nước với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Mới đây, các buổi workshop chia sẻ về dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border của BEST Express diễn ra với sự góp mặt của 20 chủ bưu cục nhượng quyền tại TP HCM. Các đối tác có dịp trao đổi, tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ mới, đồng thời chia sẻ thêm các phản hồi họ ghi nhận được từ khách hàng, chủ shop online trong khu vực.

Cụ thể, hiện nhiều chủ shop có nhu cầu nhập số lượng lớn hàng từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... về Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản khô, cũng đang tìm đối tác vận chuyển uy tín để xuất hàng sang các nước trong khu vực.

Việc BEST Express đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới có thể hỗ trợ cả hai bên giải quyết cái thách thức này. Song song đó, đơn vị cũng sở hữu cơ sở hạ tầng cùng kinh nghiệm dày dặn, giúp đối tác yên tâm hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia.

Anh Nguyễn Bá Nam, chủ bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn. Ảnh: BEST Express

Anh Nguyễn Bá Nam, chủ bưu cục BEST Express Đông Sài Gòn nhận xét dịch vụ mới của BEST có thể giúp kết nối Việt Nam với các thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc thuận lợi, nhanh chóng hơn. Khách hàng trong nước đang sử dụng dịch vụ BEST có thể kết nối, mở rộng kinh doanh với các nước khác.

Đồng thời, họ cũng dễ nhập - xuất hàng, khai báo hải quan chỉ qua một đầu mối là BEST xử lý, không qua trung gian, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Hệ sinh thái dịch vụ mở rộng cũng góp phần giúp bưu cục hút thêm khách hàng đang có nhu cầu, gia tăng khối lượng hàng xử lý, cải thiện doanh thu hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Kim Trọng, quản lý hệ thống ba bưu cục BEST Express Hàng Xanh, Thanh Đa và Bà Chiểu. Ảnh: BEST Express

Với 19 năm làm việc trong ngành vận chuyển xuyên biên giới, chị Nguyễn Thị Trọng cho rằng hiện tại là thời điểm phù hợp để phát triển dịch vụ này. Theo chị, các tuyến vận chuyển đa dạng, linh hoạt. Khâu thông quan hải quan cũng tinh gọn hơn nhờ hệ thống điện tử quá cảnh ASEAN, cấp phép cho các nhà khai thác di chuyển hàng hóa qua biên giới bằng một chứng từ duy nhất, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển xuyên biên giới.

Ngoài ra nhu cầu thông thương ngày càng tăng, nhất là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Đông Nam Á để phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước. BEST có hạ tầng kho bãi quy mô lớn tại Trung Quốc và mạng lưới dịch vụ trải rộng ở Đông Nam Á là lợi thế khi gia nhập lĩnh vực này.

Chị Võ Thị Mỹ Hạnh, chủ bưu cục BEST Express Chánh Hưng. Ảnh: BEST Express

Chị Võ Thị Mỹ Hạnh, chủ bưu cục BEST Express Chánh Hưng cũng hào hứng đón nhận thông tin về dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST đang triển khai. Chị cho biết một số bưu cục của mình đã biết tới dịch vụ này và hỏi thăm cách thức kết nối hợp tác.

Song lĩnh vực này mới triển khai nên chưa có nhiều khách hàng địa phương biết đến. Chị mong BEST tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu thông tin đến khách hàng để ngày càng có nhiều đối tác cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới. Về phía bưu cục nhượng quyền, chị Hạnh đã chuẩn bị nhân lực, vật lực để cùng phát triển dịch vụ này.

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST cung cấp hệ sinh thái toàn diện cho người dùng. Kết nối với đơn vị, bạn sẽ được hỗ trợ nghiệp vụ, khai báo, thông quan hải quan tại tất cả cửa khẩu xuất - nhập hàng.

BEST còn cung cấp hệ thống kho bãi tập kết và phần mềm quản lý bán hàng xuyên biên giới. Doanh nghiệp hiện có mạng lưới dịch vụ rộng khắp, hệ thống kho bãi lớn và đội ngũ nhân sự vững chuyên môn tại các nước trong khu vực.

Đối tác shop online, chủ doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế ngay tại nhà. Tất cả dịch vụ được cung cấp bởi một đơn vị theo quy trình chuẩn giúp người dùng dễ quản lý và theo dõi.

Mọi điều chỉnh về đơn hàng hay hành trình vận chuyển cũng được xử lý nhanh chóng vì thông tin trao đổi tập trung một đầu mối. Khi khách có yêu cầu, đội ngũ BEST sẽ tự động kết nối nội bộ để hỗ trợ xử lý.

Đơn vị còn có nhiều tính năng chăm sóc khách hàng cho người nhận trong nước. Họ sẽ nhận thông tin chi tiết về hành trình đơn hàng qua tin nhắn thông báo trên các nền tảng nhắn tin phổ biến ở mỗi quốc gia. Đơn cử tại Việt Nam, thông báo sẽ được gửi qua Zalo bằng tính năng ZNS.

Các thông tin chi tiết về thời gian giao hàng, thông tin liên hệ của shipper phụ trách, cũng giúp khách dễ dàng sắp xếp thời gian nhận, hoặc liên hệ shipper điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

Đơn vị còn nâng cao trải nghiệm dịch vụ của người nhận bằng các giải pháp giao hàng không tiền mặt. Mới đây, BEST hợp tác với VNPAY, triển khai hình thức thanh toán cước phí bằng VNPAY-QR, giúp người nhận không còn bị động về việc chuẩn bị tiền mặt, giao dịch thanh toán cước phí cũng an toàn và nhanh chóng hơn.

Đối tác nhượng quyền cùng BEST phát triển dịch vụ cross-border Các chủ bưu cục nhượng quyền chia sẻ quan điểm về dịch vụ BEST Cross-border. Video: BEST Express

