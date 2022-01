Đối tác nhượng quyền BEST Express hưởng ứng bộ nhận diện thương hiệu mới

Nhiều bưu cục BEST Express tích cực đón nhận, triển khai thi công theo thiết kế bộ nhận diện mới, hy vọng năm 2022 khởi đầu nhiều thành công.

Bên cạnh sự đón nhận nhiệt tình của đội ngũ nhân sự, các đối tác nhượng quyền của BEST Express cũng thể hiện sự thích thú với bộ nhận diện thương hiệu mới. Các đối tác mới tham gia vào hệ thống bưu cục nhượng quyền cùng loạt bưu cục cấp 2 đều đã mang diện mạo mới.

Là một trong những bưu cục tham gia vào hệ thống BEST Express ngay thời điểm bộ nhận diện thương hiệu được nâng cấp, chủ bưu cục Phát Diệm cho biết có thể cảm nhận rõ tinh thần, năng lượng nhiệt huyết cùng quyết tâm bứt phá của đội ngũ BEST. "Hy vọng khởi đầu mới đầy năng lượng này sẽ giúp bưu cục phát triển nhanh trong tương lai", chủ bưu cục chia sẻ.

Bưu cục Phát Diệm với bộ nhận diện thương hiệu mới của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Sắp tới, các bưu cục còn lại trong hệ thống cũng lần lượt thay diện mạo mới. Anh Tuấn, chủ bưu cục BEST Express Bình Tân bày tỏ sự hào hứng khi sắp có diện mạo mới mừng Tết Nhâm Dần. "Bộ nhận diện thương hiệu mới thiết kế bắt mắt, đơn giản nhưng vẫn sang trọng và trẻ trung. Bưu cục Bình Tân đã sẵn sàng nâng cấp diện mạo mới để đón năm 2022 may mắn và phát triển hơn", anh Tuấn cho hay.

Anh Thụy, chủ bưu cục Hoài Đức cho biết với những chính sách hỗ trợ mở rộng của BEST trong năm mới, anh sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng đơn vị lâu dài. Chỉ cần có những hỗ trợ tốt cho đối tác, anh tự tin có thể góp phần phát triển thương hiệu BEST Express trở thành một trong những đơn vị chuyển phát nhanh hàng đầu thị trường Việt Nam.

Anh Thụy, chủ bưu cục Hoài Đức tin tưởng và kỳ vọng hoạt động hỗ trợ mới của BEST dành cho đối tác nhượng quyền sẽ giúp bưu cục phát triển vững mạnh. Ảnh: BEST Express

Bưu cục cấp 2 La Khê vừa tham gia hệ thống nhượng quyền cũng thể hiện kỳ vọng vào những chính sách hỗ trợ mới của BEST trong năm 2022. Với tiền đề và nền tảng vững mạnh, mạng lưới bưu cục nhượng quyền có thể tự tin mở rộng thêm nhiều dịch vụ, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn. "Chúng tôi quyết tâm cùng BEST Express phát triển hơn trong năm mới, tăng vùng phủ và mang dịch vụ tiếp cận đến nhiều người hơn để mang thương hiệu vươn xa trên thị trường", chủ bưu cục La Khê chia sẻ.

Bưu cục La Khê với diện mạo mới. Đội ngũ nhân viên tại đây hy vọng mở ra năm 2022 thành công và phát triển vượt bậc. Ảnh: BEST Express

Bộ nhận diện thương hiệu mới của BEST khắc họa ba yếu tố "tốc độ", "nhiệt huyết", "tinh thần bứt phá để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2022". Đơn vị sử dụng font chữ đơn giản, cân đối, thể hiện sự phát triển toàn diện, bền vững. Chữ "Express" in nghiêng trên nền đỏ thể hiện yếu tố nhiệt huyết và quyết tâm vươn xa phát triển hơn nữa của BEST. Cụm nền đỏ mang ý nghĩa biểu hiện sự mạnh mẽ và tốc độ dịch vụ, bao gồm: xử lý hàng hóa, giao nhận hàng, hỗ trợ khách hàng và tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Với việc nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu, BEST Express quyết tâm mang lại dịch vụ ngày càng chất lượng, gia tăng tối đa trải nghiệm của khách hàng.

Thy An