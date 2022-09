Đối tác cung cấp nội thất cho nhiều trường học nổi tiếng

Nội thất The One là đối tác cung cấp bàn ghế học đường, hệ thống tủ, nội thất thư viện… cho nhiều trường học từ mầm non đến đại học.

Nội thất The One, tiền thân là Nội thất Hòa Phát cung cấp hàng nghìn mẫu mã sản phẩm cho không gian văn phòng, gia đình, trường học, cơ quan... Từ hệ thống phòng học theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các giảng đường được sản xuất theo tiêu chuẩn nước ngoài, Nội thất The One có thể đáp ứng nhanh chóng từ sản xuất mẫu tới cung ứng thực tế. Thương hiệu này trở thành đối tác của nhiều trường học từ mầm non đến đại học trên cả nước như Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Đại học Việt Đức (Bình Dương), THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc)...

Bàn ghế học đường tại thư viện trường do Nội thất The One cung cấp. Ảnh: Nội thất The One

Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học đứng đầu cả nước về đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt là hệ thống bàn ghế do Nội thất The One cung cấp. Những dãy bàn ghế này được quy định bằng màu sắc, cách sắp xếp theo từng tầng tạo ra điểm nhấn thu hút các bạn sinh viên. Ngoài ra thư viện Phạm Văn Đồng tại trường cũng sở hữu hệ thống bàn cong "siêu thực" do Nội thất The One cung cấp.

Hệ thống bàn cong tại thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Nội thất The One

Tại các trường đại học khác, nhiều sản phẩm nội thất được đặt sản xuất riêng tại Nội thất The One do các chuyên gia nghiệm thu. Thiết kế cơ sở vật chất tại trường theo phong cách hiện đại, hướng đến không gian mở, thân thiện với môi trường.

Bộ bàn ghế với thiết kế đường cong tại Đại học Việt Đức. Ảnh: Nội thất The One

Đối với các cấp học từ tiểu học đến THPT, đơn vị cung cấp các sản phẩm bàn ghế học đường theo quy chuẩn của Bộ, được cải tiến thêm một số tính năng tiện dụng, thông minh như móc treo cặp sách... sử dụng chất liệu melamine hoặc gỗ tự nhiên. Với các trường cao đẳng, đại học, tùy theo thiết kế của trường mà đơn vị sẽ cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu, phổ biến là hệ thống bàn ghế ngồi thông minh, hệ thống tủ, giá thư viện ...

Sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại tại Hưng Yên và Bình Dương, Nội thất The One đảm bảo khả năng cung ứng nhanh chóng những đơn hàng lớn với chất lượng đồng nhất, đa dạng mẫu mã. Các sản phẩm bàn ghế học đường của đơn vị đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu về nồng độ formaldehyte (chất có nhiều trong keo trộn bột gỗ) trong sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Diệp Anh