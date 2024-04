Đối tác ấn tượng dây chuyền phân loại triệu đôla của BEST

Trung tâm phân loại Củ Chi của BEST gây ấn tượng với đối tác bởi khuôn viên rộng hơn 40.000 m2, hệ thống băng chuyền hiện đại, tổng kinh phí đầu tư hơn 8 triệu USD.

Để giúp các đối tác kinh doanh online đang sử dụng dịch vụ BEST Express và các nhà đầu tư đang quan tâm mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền hiểu rõ hơn về quy trình xử lý hàng hóa chuyển phát nhanh tại đơn vị, mới đây BEST đã tổ chức hội thảo, mời các đối tác tại TP HCM và các tỉnh lân cận đến thăm trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Củ Chi, TP HCM.

Các đối tác kinh doanh và nhà đầu tư tham quan Trung tâm phân loại của BEST tại Củ Chi. Ảnh: BEST Express

Trung tâm phân loại Củ Chi - một trong hai trung tâm phân loại lớn nhất của BEST tại Việt Nam gây ấn tượng với đối tác bởi khuôn viên rộng hơn 40.000 m2 và hệ thống băng chuyền quy mô lớn, hiện đại và tổng kinh phí đầu tư hơn 8 triệu USD.

Tại tầng một, các đối tác được trực tiếp tham quan khu vực nhập hàng đồng thời được nhân viên BEST giới thiệu chi tiết về cách thức vận hành của các băng chuyển tốc độ cao để đưa hàng từ thùng xe tải lên tầng một và đến các trạm cân, đo, chụp ảnh tự động.

Đại diện BEST (áo đen) giới thiệu về cách thức vận hành của băng chuyền tốc độ cao. Ảnh: BEST Express

Tại tầng hai, đối tác có dịp quan sát hệ thống băng chuyền đai chéo tốc độ cao phân loại hàng hóa và chia hàng vào bao tải theo từng bưu cục phát.

Nhiều đối tác bất ngờ với tốc độ các tụ cảm biến tự động nhận diện mã vạch và phân loại hàng hóa. Với tổng số 350 ô chia chọn, nếu vận hành ở công suất cực đại, băng chuyền này có thể chia chọn đến 28.000 bưu kiện mỗi giờ. Thời gian trung bình để hoàn thành việc phân loại một bưu kiện có khối lượng nhỏ hơn 3 kg chỉ mất 0,5 giây. Với những kiện hàng có trọng lượng quy đổi lớn hơn 3 kg, thời gian xử lý khoảng 2 giây nhờ đó tốc độ xử lý hàng hóa được đẩy nhanh.

Vương Nguyễn, chủ một shop online tại TP HCM cho biết anh ấn tượng trước quy mô hiện đại và tốc độ của nhưng băng chuyền chia chọn hàng hóa tại đây. Trước đây qua các phương tiện truyền thông, anh đã biết đến hệ thống trung tâm phân loại của BEST, nhưng cảm giác khi được trực tiếp xem và tìm hiểu là quá hoành tráng.

Anh Hoàng - đối tác đầu tư nhượng quyền bưu cục liên tục mở điện thoại chụp lại cảnh băng chuyền tự động đang chia hàng. Biết đến mô hình nhượng quyền bưu cục của BEST qua các kênh truyền thông, sau khi tìm hiểu về tiềm năng của chuyển phát nhanh và nhu cầu trong khu vực định đầu tư, anh Hoàng đăng ký đến tham quan trung tâm phân loại của đơn vị. Công nghệ vận hành tự động và hiệu quả cao giúp anh yên tâm vào quy trình xử lý hàng hóa của đơn vị và quyết định mở bưu cục để tham gia khai thác hàng hóa.

Đối tác tham quan dây chuyền phân loại hàng hóa tự động. Ảnh: BEST Express

Hiện nay, hệ thống 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn của BEST Express đang được đặt tại các điểm trung tâm kinh tế, vận tải, logistics của các tỉnh thành trên toàn quốc nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý hàng hóa và rút ngắn thời gian vận chuyển giữa các kho trung tâm.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước BEST Express, đơn vị đang đẩy mạnh triển khai vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo và theo dõi hành trình hàng hóa trên các phần mềm quản lý BEST Software.

BEST hiện có mặt tại 63 tỉnh thành với 650 bưu cục đang cung cấp dịch vụ. Đội ngũ giao nhận tăng hơn 12 lần, từ 400 năm 2019 lên hơn 6.000 nhân viên. Doanh nghiệp cũng là đối tác của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online với năng lực xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Thế Đan