Xem thói quen dùng tiền, biết khả năng giàu có của bạn

Nghiên cứu đăng trên Journal of Personality and Social Psychology cho thấy, những người ích kỷ kiếm được ít tiền hơn so với những ai sẵn sàng dành thời gian, công sức giúp đỡ người khác.

Các chuyên gia tâm lý và nhà nghiên cứu tại Đại học Stockholm, Viện nghiên cứu tương lai (Thụy Điển) và Đại học South Carolina (Mỹ) đã phân tích nhiều nguồn dữ liệu, hỏi hơn 57.000 người ở Châu Âu và Mỹ về các hành vi, thái độ của họ đối với người khác, sau đó tìm hiểu tác động của sự hào phòng hay ích kỷ lên thu nhập và mức tăng lương của mỗi người.

Hay hỗ trợ đồng nghiệp là yếu tố giúp bạn dễ được thăng tiến trong công việc. Ảnh: Kiisfm.

Các nhà khoa học phát hiện: Người ích kỷ không bao giờ đứng đầu danh sách về thu nhập. "Mọi người thường tìm cách vào làm trong các tổ chức hay ngành nghề có lương cao. Nhưng ở những nơi đó, ai hào phóng mới đạt mức tăng lương cao nhất", Brent Simpson, giáo sư xã hội học tại Đại học South Carolina, một trong các tác giả nghiên cứu, nói với CNBC Make It.

Những người đề cao lợi ích và thành công của bản thân thường theo đuổi các công việc mang lại cho họ lương thưởng tốt, trong các lĩnh vực kiếm được nhiều tiền như ngành tài chính. Những người hào phóng hơn thì sẵn sàng nhận các việc lương thấp và có khả năng giúp người khác cải thiện cuộc sống như làm giáo viên, công tác xã hội, cảnh sát và lính cứu hỏa. Những ai đứng ở giữa hai thái cực, tức không quá ích kỷ hay quá hào phóng, sẽ có mức lương cao nhất vì họ lựa chọn nghề nghiệp mang lại cho mình các lợi ích tài chính tốt, không phải vì sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng hay thành công cá nhân.

Nhưng khi đánh giá mức lương của một người sau nhiều năm chứ không chỉ trong giai đoạn ngắn, các nhà nghiên cứu lại thấy những người hào phóng đạt thành quả cao nhất về dài hạn.

"Trong các tổ chức, những người trợ giúp người khác thường được thăng chức lên vị trí lãnh đạo và quản lý", giáo sư Simpson nói. "Biết làm việc nhóm là điều được đánh giá rất cao trong cộng đồng ngày nay. Những người chỉ biết bản thân thường ít được đồng nghiệp quý mến và việc đó ảnh hưởng tới cơ hội được tăng lương, thăng chức".

Nghiên cứu mới này cũng khớp với các kết quả trước đây, như công trình năm 2013 của chuyên gia tâm lý người Mỹ Adam Grant: "Cho và nhận: Một lối tiếp cận mới dẫn tới thành công". Qua việc phỏng vấn những người cực kỳ thành công, Grant phát hiện những người có bản tính hay cho đi thì có triển vọng lương cao, làm ở nơi tốt và hạnh phúc hơn.

Công trình của ông nhấn mạnh rằng, biết giúp đỡ người khác không cần những thứ to lớn, mà chỉ là những điều đơn giản như viết lời giới thiệu, chia sẻ cách sử dụng các công cụ hiệu quả hay hướng dẫn một đồng nghiệp mới và không mong đợi được đáp lại.

Vương Linh