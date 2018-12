Đầu tháng này, một người phụ nữ đến từ Thâm Quyến (Quảng Đông) đưa con gái 4 tuổi qua vạch dành cho người đi bộ. Một chiếc xe tải chạy qua đâm vào cô bé, gây tử vong. Bên cạnh chỉ trích sơ suất của tài xế, nhiều tờ báo xứ Trung đồng loạt đăng các bài viết về nguyên tắc an toàn khi dắt trẻ qua đường.

Trong vụ tai nạn này, đứa trẻ đã chạy tụt khỏi tay mẹ khi chiếc xe tiến tới. QQ nhận định, người mẹ đã nắm bàn tay con - một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Mặc dù người mẹ đã giơ tay xin đường và dắt con ở phía an toàn với chiều xe nhưng vẫn xảy ra tai nạn ngay vạch qua đường. Ảnh: QQ.

Nhiều vụ tai nạn khác xảy ra với lỗi tương tự. Khi đứa trẻ bất ngờ chạy thì sức của mẹ hay cha cũng không kịp phản ứng.

Đây là lý do mà Cục quản lý giao thông (Bộ công an Trung Quốc) đã đưa ra lời cảnh báo, kèm một số nguyên tắc an toàn. Điều đầu tiên chính là khi dắt trẻ sang đường hoặc đi trên đường, phụ huynh tuyệt đối không nắm bàn tay trẻ mà phải nắm ở phần cổ tay.

Chi tiết rất nhỏ này tạo nên sự khác biệt rất lớn vì khi nắm ở vị trí cổ tay, trẻ sẽ rất khó để giật tay ra. Trong khi, nắm lòng bàn tay hoặc để trẻ túm tay mình thì trẻ rất dễ vùng ra.

