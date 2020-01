Năm nay đặc biệt tốt cho những người tuổi Tý muốn phát triển sự nghiệp học hành.

Người tuổi Tý sinh các năm 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Tính cách nổi bật lạc quan, năng lượng dồi dào giúp họ luôn được yêu thích. Nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng họ tôn thờ ý kiến cá nhân hơn.

Tuổi Tý tử tế, tốt bụng, nhưng đôi khi lại tỏ ra thô lỗ, bất lịch sự vì kỹ năng giao tiếp không tốt lắm. Họ cũng giỏi tiết kiệm, nhưng đôi khi lại phí tiền vào những thứ không cần thiết.

Đàn ông tuổi Tý thông minh, thích nghi nhanh với sự thay đổi môi trường. Dù thiếu can đảm, bù lại họ sáng tạo và là chuyên gia tận dụng các cơ hội. Hay có ý tưởng thú vị nhưng họ lại không phù hợp với vị trí lãnh đạo trọng yếu trong các cơ quan, tổ chức.

Phụ nữ tuổi Tý khá truyền thống. Họ tôn thờ giá trị gia đình, quan tâm tới mọi người xung quanh. Ở nơi làm việc, họ có trách nhiệm và tay nghề cao.

Công việc phù hợp với người tuổi này thường là việc mang tính sáng tạo, bao gồm kiến trúc, nghệ thuật. Họ hoàn toàn không hợp với những công việc đặt nặng tính chi tiết.

Dự đoán chung

Năm nay đặc biệt tốt cho những người tuổi Tý muốn phát triển sự nghiệp học hành. Sao Chính Ấn chiếu rọi, tốt cho nghiệp học, thi cử để có bằng cấp hay tìm kiếm việc làm. Hợp lực của sao Tương Tinh và sao Kim Quỹ có lợi cho việc thăng chức và dự trữ tiền tài.

Năm nay cũng là năm nên lưu ý tới sức khỏe. Do sao Thái Tuế có sức ảnh hưởng lớn, nên cơ thể bạn dễ gặp rắc rối do bệnh, hoặc do yếu tố bên ngoài tác động. Đương nhiên không phải ai cũng chịu thiên tai, nhưng mỗi người nên có sự đề phòng.

Tài vận

Như đã nói, sao Chính Ấn sẽ giúp cho tuổi Tý có một năm tốt lành. Nữ tuổi này có tiền, có lộc từ các dự án tài chính, từ đó tăng cường tích lũy. Tuy vậy tuổi Tý sẽ phải chi tiêu tiền vào nhiều việc như ma chay hiếu hỷ, hoặc mất trộm, mua phải đồ dỏm giá trị không tốt như quảng cáo... Đối với đầu tư tài chính, may mắn trong năm nay cũng không cao, vì thế cần tránh các khoản đầu tư có yếu tố rủi ro. Cách tốt nhất để giữ an toàn cho tài chính trong năm Canh Tý là tiết kiệm, dù có vẻ chậm nhưng an toàn.

Quan lộ

Năm nay người tuổi Tý làm việc điên cuồng, làm nhiều hơn nghỉ. Tuy nhiên nên cân bằng trong cuộc sống và kín tiếng hơn. Tuyệt đối không gây gổ, hung hăng, làm việc cần nghiêm túc, tránh phạm sai lầm. Đặc biệt với công việc được cấp trên giao phó, cần nỗ lực để hoàn thành. Chỉ như thế, bạn mới có thể tránh được những kẻ soi mói, đặt điều. Không nên buôn chuyện ở công sở, đặt điều cho người này người kia hoặc tham gia đưa chuyện, nếu không, bạn sẽ bị người khác lợi dụng "ném đá giấu tay". Người làm cấp quản lý nên khoan dung, vui vẻ với cấp dưới, tránh thái độ hà khắc, gây thù hằn.

Tình cảm

Phương diện tình cảm năm nay không suôn sẻ với tuổi Tý. Công việc áp lực khiến cho họ cau mày cả ngày, trở nên giảm sức hấp dẫn trong mắt người khác giới. Thế nên người độc thân sẽ lại tiếp tục khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Nếu bạn muốn có người yêu, nên nhờ cậy mai mối.

Người đã có đối tượng hôn nhân hoặc đã có gia đình nên cố gắng trao đổi với nhau nhiều hơn. Khi có mâu thuẫn, cả hai phía nên bình tâm trò chuyện, chú ý khéo léo trong giao tiếp. Người đã lập gia đình cần chú ý tác động tiêu cực của vận đào hoa, bởi vì ngoại tình sẽ làm cho hôn nhân đổ vỡ.

Sức khỏe

Đây là năm bận rộn của người tuổi Tý, dẫn đến việc sức khỏe kém. Nên tập thể dục, bỏ các thói quen xấu như hút thuốc, thức khuya, chú ý cân bằng dinh dưỡng. Người trung niên, cao tuổi nên chú ý tập luyện, đừng quá lười biếng. Không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi, không nên đi bộ bên sông, hồ...

Tuổi Tý sinh năm 1960

Năm Canh Tý tài sản ổn định, thu nhập đáng kể nếu chịu khó làm lụng chăm chỉ. Năm nay thích hợp cho việc đầu tư. Nên chú ý sức khỏe, hạn chế tối đa rượu bia. Không nên quan tâm quá mức đến cuộc sống của con cái. Nên dành thời gian rỗi rãi để nghỉ ngơi, thư giãn.

Nên lưu ý đặc biệt đến sức khỏe, tránh tham gia các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho thể chất.

Tuổi Tý sinh năm 1972

Vận may của tuổi này năm nay dao động, có thể bị người xấu dèm pha, phá việc. Cơ hội thăng tiến không cao. Dù vậy, tài chính ổn định. Nên dành thời gian nâng cao chuyên môn. Tránh đầu tư sai cách, đặc biệt là đầu tư dài hạn dễ dẫn đến rủi ro, thất bát.

Được quý nhân phù trợ và sự nỗ lực của bản thân nên tuổi này sẽ có một số thành tự giá trị trong công việc. Tuy nhiên nên thận trọng khi đối diện với thị phi.

Tuổi Tý sinh năm 1984

Nửa đầu năm, tài chính của tuổi này có biến động, công việc cũng không ổn định. Nên dành thời gian này định hướng lại sự nghiệp, lập kế hoạch cần thiết, bạn sẽ có thể đảo ngược tình thế. Giữa năm, vận may có thể được cải thiện. Vận may tình cảm của bạn năm nay khá tốt, người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp để kết hôn.

Năm nay phù hợp với các kỳ thi và cải thiện kỹ năng cá nhân. Cần chú ý tới sức khỏe, tránh các vấn đề tiềm ẩn trong gan, túi mật.

Tuổi Tý sinh năm 1996

Việc tiêu xài quá hào phóng có thể sẽ dẫn đến mất mát của cải, nên chi tiêu thích hợp, chớ theo đuổi những giá trị vật chất bề ngoài xa hoa. Năm nay nên ưu tiên việc học hành, tăng bằng cấp, giúp ứng dụng cho tương lai.

Bạn không nên lo lắng khi lợi ích tạm thời nào đó bị mất đi, mất đi được sẽ lấy lại được. Bạn nên chú ý sức khỏe hệ hô hấp vì dễ bị các bệnh thương hàn, cảm lạnh...

Tuổi Tý sinh năm 2008

Sự nghiệp học hành đóng vai trò quan trọng, nhưng sức khỏe cũng rất cần thiết. Phụ huynh nên tránh việc nhồi nhét con theo học quá nhiều lớp, dẫn đến sức khỏe yếu, khả năng tiếp thu kiến thức kém do quá tải. Phụ huynh nên lắng nghe suy nghĩ của con trẻ để hiểu tâm tư, nguyện vọng của chúng thay vì gây áp lực.

Tuổi này năm nay thuận lợi trong các kỳ thi cử, dễ dàng cải thiện kết quả học tập, chọn trường tốt...

