Tuổi Hợi đứng cuối trong số 12 con giáp, sinh các năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Tính cách người tuổi này nhạy cảm, thật thà. Họ rất giỏi trong việc xử lý các vấn đề tài chính và luôn yêu thương bản thân. Con người họ đôi khi trọng vật chất. Những khát vọng và mục tiêu trong đời sống luôn thôi thúc họ làm việc thật chăm chỉ. Tuổi Hợi sống tích cực, lạc quan ngay cả khi công việc họ phải làm có buồn tẻ đến mấy đi nữa. Nếu có được cơ hội, họ có thể "leo" được những vị trí cao trong xã hội.

Đàn ông tuổi Hợi tư duy tích cực, luôn đầy quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đề ra trong cuộc sống. Đối với tiền bạc, đàn ông tuổi này rộng rãi, thế nên dễ bị lừa vì chính sự cả tin của họ. Trong cuộc sống, họ là những người giỏi giao tiếp, thông minh. Họ có rất nhiều bạn bè vì chính sự tốt bụng, tử tế của mình. Khi đối diện với mọi khó khăn, trở ngại trong đời sống, họ luôn có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Đàn bà tuổi Hợi tính ưa mạo hiểm, họ yêu thích các hoạt động xã hội, gặp gỡ những người bạn mới. Tính cách thoải mái, vui vẻ của họ được mọi người yêu mến và tin tưởng. Phụ nữ tuổi Hợi hay gặp may mắn về tiền bạc, biết chi tiêu khôn ngoan. Khởi điểm của họ trong cuộc sống có thể không tốt, nhưng nhờ chăm chỉ và may mắn, cuộc sống của họ luôn ổn định. Trong gia đình, họ là những người có khả năng sắp xếp, tổ chức nên nhà cửa luôn sạch sẽ. Họ yêu thích việc vui chơi với trẻ nhỏ, và thực sự trẻ con cũng rất yêu quý họ. Tính thân thiện là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của tuổi Hợi, bởi vì họ thân thiện đến mức can dự quá sâu vào cuộc sống của người khác.

Dự đoán chung cho tuổi Hợi năm Canh Tý

Tuổi Hợi có một năm ổn định, may mắn đến nhiều vào nửa cuối năm hơn. Đầu năm tuổi này có thể sẽ phải đương đầu với thách thức, nhưng mọi việc sẽ tốt hơn vào mùa thu cho tới sau đó.

Trong năm, người tuổi này nên kiềm chế bản tính nóng nảy, lo quản việc của người khác quá mức. Nên tập trung vào việc của mình và làm tốt nó thì hơn. Năm nay, tình hình tài chính được cải thiện hơn so với năm trước, giúp bạn tích lũy được nhiều tiền của hơn, tuy nhiên đừng nên chi tiêu phung phí, thiếu mục đích, nếu không "tiền đến rồi lại đi". Việc đầu tư, nếu không thận trọng có thể khiến bạn mất tiền.

Năm nay mang tới nhiều cơ hội tốt cho người tuổi Hợi, tuy nhiên bạn nên chia sẻ với mọi người, để tất cả cùng có lợi, thế thì niềm vui mới trọn vẹn. Sự nghiệp của tuổi này năm nay sẽ có sự phát triển đúng hướng, nên cố gắng đầu tư thời gian, tiền bạc nhiều hơn cho việc học hành, là nền tảng cho tương lai.

Tài vận

Năm nay tài sản của người tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tốt, nhất là với những người công việc năng động, di chuyển nhiều. Người làm kinh doanh nhờ nhạy bén sẽ có thêm những cơ hội trong thị trường, nhờ thế có những mối làm ăn tốt, có thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, nên thận trọng trước những đề nghị lời lãi cao, nếu không bạn sẽ mất tiền. Cần chậm mà chắc, bởi vì những khoản đầu tư nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích tốt nếu bạn đi đúng hướng.

Việc tích cực mở rộng các mối quan hệ xã hội giúp ích cho bạn, nhưng đi kèm với đó là những chi phí trong giao tiếp, khiến bạn phải chi tiêu một khoản không ít. Nên có kế hoạch chi dùng tiền bạc hợp lý. Năm nay, người tuổi Hợi nên lắng nghe lời khuyên từ bạn đời, người yêu trong các kế hoạch tiền bạc lớn.

Quan lộ

Nếu năm trước bạn không có nhiều cơ hội phát huy năng lực thì tới năm Canh Tý này, bạn sẽ có cơ hội cho mọi người thấy được năng lực thực sự của mình, đặc biệt với những người làm việc trong những lĩnh vực mang tính sáng tạo, đòi hỏi tư duy hơn là công việc tay chân thuần chất. Kiến thức bạn có chính là nền tảng để thể hiện mình, nhờ thế bạn được cấp trên trọng dụng.

Nếu bạn băn khoăn chuyển việc, không nên vội vàng thay đổi môi trường, hãy cố gắng duy trì trong môi trường hiện tại và tìm cách hòa nhập với thái độ tích cực hơn. Trong quá trình đó, bạn cũng nên có thái độ khiêm tốn học hỏi, tránh huênh hoang, coi thường người khác. Đây cũng là năm tốt cho việc xây dựng các mối quan hệ trong công việc hay các quan hệ xã hội. Đối với những người vừa bắt đầu vào môi trường học tập, làm việc mới, cần tích cực học hành, thu nạp kiến thức.

Với người làm kinh doanh, nên hướng tới chất lượng sản phẩm thông qua việc cải tiến hình thức, mẫu mã, nhờ thế bạn sẽ được khách hàng tin tưởng, đón nhận.

Ngoài ra, năm nay bạn nên lưu ý những người bạn cho là thân tín, có thể là họ sẽ âm thầm chơi xấu bạn, thậm chí lôi kéo bạn vào kiện tụng. Vì thế, chớ nên quá tin người.

Tình cảm

Tuổi Hợi độc thân sẽ có cơ hội tiến đến hôn nhân. Nhờ mở rộng các tương tác xã hội, năm nay tuổi này có nhiều cơ hội kết giao với đồng nghiệp, bạn bè mới, từ đó tìm thấy đối tác phù hợp. Nên chú ý đến cách ăn mặc, ứng xử trước đám đông, thay vì thái độ xuề xòa, dễ dãi trong hình thức. Bạn cũng đừng quá tin người, nếu không bạn có thể bị phản bội, bị dối lừa.

Người độc thân cũng nên dàn trải năng lượng giữa công việc và đời sống tình cảm, tránh bận rộn quá với công việc mà quên nghĩ đến chuyện yêu đương và bỏ qua thiện chí của người khác. Tuổi này đôi khi thiếu quyết đoán trong đời sống tình cảm, dẫn đến việc người tìm hiểu bạn dễ nản chí.

Với người đã có gia đình, năm nay gia đạo ổn định, hạnh phúc, trong những lúc bận rộn, bạn luôn có sự thấu hiểu và chia sẻ của một nửa. Trong các mối quan hệ nơi công sở, bạn nên tránh gần gũi, thân mật quá mức, có thể làm nảy sinh tình cảm ngoài hôn nhân, gây tổn hại tổ ấm.

Sức khỏe

Sức khỏe tuổi Hợi năm nay tốt, tuy nhiên bạn nên duy trì thường xuyên việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Người làm văn phòng, đặc biệt tuổi Hợi ít vận động sẽ dễ đối mặt các bệnh về mắt, căng thẳng tinh thần. Người già nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chú trọng điều trị các bệnh xương khớp, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ đầy đủ.

Năm nay, bạn nên hạn chế tham gia các hoạt động nơi sông nước, thận trọng khi lái xe cộ.

Tuổi Hợi sinh năm 1959

Thận trọng hết sức về tiền bạc, nên có tâm lý vững vàng khi đối mặt với những tổn thất tài chính. Nên theo dõi tin tức để có kênh đầu tư hợp lý thay vì nghe ai đó nói "bùi tai". Sức khỏe bạn năm nay không tốt, do các bệnh tuổi già.

Tuổi Hợi sinh năm 1971

Nửa đầu năm Canh Tý, mọi việc đều tốt đẹp, suôn sẻ, bạn có được người hỗ trợ trong sự nghiệp nên thu nhập được cải thiện. Nên khéo léo trong giao tiếp, tránh gây mất lòng người khác và vô tình tạo kẻ thù. Trong việc đầu tư, nên đầu tư quy mô nhỏ và thận trọng khi đầu tư tiền bạc.

Năm nay, bạn có thể được ai đó thân thiết giới thiệu đối tác tình cảm, nhưng cần thận trọng, chớ nên vội vàng.

Tuổi Hợi năm 1983

Năm nay bạn có sự giúp đỡ của "quý nhân", cùng với sự may mắn, bạn có một năm tốt đẹp. Tinh thần nỗ lực, dám làm sẽ giúp bạn thể hiện được bản thân trước cấp trên. Tuy vậy, bạn tuyệt đối không được tự mãn, kiêu ngạo và khiến ai đó khó chịu.

Năm nay, sức khỏe không tốt do công việc bận rộn sẽ khiến bạn dễ bị các bệnh về đường tiêu hóa. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch để giải tỏa căng thẳng.

Tuổi Hợi năm 1995

Tuổi này năm nay sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc biến kiến thức mình có thành kỹ năng làm việc thực tế. Đừng lấy thế làm căng thẳng, hãy cố gắng duy trì thái độ tích cực, năng nổ để học hỏi, làm việc.

Về chuyện tình cảm, không nên hấp tấp trong các mối quan hệ với người khác phái, cần giữ khoảng cách nhất định. Cần rành rẽ công việc và đời tư, chớ nên vì tình cảm mà bỏ bê công việc.

Hà Minh (Theo Inka, Dajiazhao)