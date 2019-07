Người cha mẫu mực tốt hơn một trăm giáo viên và là hình ảnh người đàn ông đầu tiên mà đứa trẻ tiếp nhận trong đời.

Không phải tự nhiên mà người xưa ví cha là núi, mẹ là biển, núi để con dựa dẫm, biển để vỗ về lòng con. Nếu người cha là chiếc đèn soi sáng, người mẹ là ngọn lửa sưởi ấm con.

Trong gia đình, cha - mẹ là hai nhân tố khởi tạo nên một tổ ấm. Nhân cách của người cha, tâm tính của người mẹ quyết định phong thủy của một gia đình.

1. "Nhân, trí" của người cha quyết định hướng đi gia đình

"Nhân, trí" được hiểu: nhân là nhân cách, trí tuệ. Hình mẫu người cha là sự tổng hòa của nhân cách và tầm nhìn. Người cha là đầu tàu trong gia đình, tính cách cao thượng và tầm nhìn rộng của người cha có thể đảm bảo cho hướng phát triển của gia đình là đúng đắn.

Người Trung Quốc thường lấy câu chuyện về gia đình nhà giáo dục Trương Vũ Linh làm ví dụ điển hình cho việc người cha định hướng đi. Sinh thời, ông Trương là một người đàn ông "dị kỳ" trong mắt những người cùng thời: không chơi cờ, không hút thuốc, uống rượu, thích đọc sách... Ông có 10 người con, 4 gái, 6 trai, tên ông đặt cho các con đều là ấp ủ những hy vọng lớn lao: con gái có thể vượt ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp của ngôi nhà để bước ra ngoài thế giới, con trai có thể vẫy vùng thiên hạ, nhưng dù đi nơi đâu vẫn nhớ về gốc rễ, cội nguồn. Quan điểm bình quyền nữ giới của ông từng bị nhiều người chỉ trích, chê bai, tuy nhiên, những người con của ông Trương sau này trưởng thành đều thành danh, trở thành những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Tăng Quốc Phiên (một nhà Nho dưới thời Mãn Thanh) từng nói: "Việc đại sự của một người đầu tiên chính là mẫu mực". Độ mẫu mực trong tâm trí quyết định liệu tầm nhìn có dài hạn và thành bại hay không.

Do sự khác biệt trong phân công lao động xã hội, tâm sinh lý, bao đời nay người cha được xem là trụ cột gia đình. Phần lớn thời gian trong cuộc đời của con người đều trải qua cùng gia đình. Thế giới quan, nhân sinh quan... đều được hình thành thông qua những ảnh hưởng thay đổi ngầm từ gia đình. Nếu một người cha mẫu mực thì vợ và con cái của anh ấy sẽ ảnh hưởng rất tốt. Nhất là trong những tình huống gia đình gặp khó khăn, thì sự không chùn bước, khả năng chịu đựng áp lực của người đầu tàu càng phải được thể hiện.

Sự mẫu mực của người cha quyết định tầm nhìn dài hạn và thành bại của một gia đình. Ảnh: Weibo.

Michel de Montaigne (một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thời kỳ Phục hưng Pháp) từng nói: "Niềm vinh hạnh lớn nhất của một người cha nằm ở chỗ: Trong cuộc đời anh ấy có thể truyền cảm hứng và giáo dục con cái theo con đường anh ấy đã đi".

Người cha mẫu mực tốt hơn một trăm giáo viên và là hình ảnh người đàn ông đầu tiên mà đứa trẻ tiếp nhận trong cuộc đời. Khi nuôi dạy con, người cha mẫu mực không chỉ được phản ánh trong việc làm gương cho con, mà còn là không áp đặt khuôn mẫu lên con, mà biết rằng sự tu dưỡng nhân cách quan trọng hơn năng lực. Nuôi dạy con thành công, trước hết cần rèn từ nhân cách.

Một cuốn sách của tác giả Annping Chin (người Mỹ gốc Hoa) nói về thành công của 4 chị em họ Zhang và ca ngợi gia đình họ sống Hợp Phì (An Huy) là một vùng đất của phong thủy. Trên thực tế, phong thủy này không phải do trời sắp đặt, mà do người cha Zhang Zhaowu vô cùng mẫu mực. Ông rất thích tiếp xúc với những thứ mới, thích đọc sách. Ông không bao giờ hạn chế sự phát triển của con cái, nhưng cũng yêu cầu khắt khe đối với con.

2 - Tâm tính của người mẹ quyết định hòa khí gia đình

Bà Hồng Lan, tiến sĩ tâm lý học Đài Loan trong bài phát biểu của mình đã chỉ ra một nghiên cứu về não bộ đàn ông, phụ nữ, trong đó cho thấy, từ góc độ tiến hóa của con người, cảm xúc của phụ nữ vượt xa người đàn ông. Do đó, người mẹ là linh hồn của gia đình, tâm trạng của người mẹ quyết định hòa thuận của một gia đình. Khi người mẹ hạnh phúc thì gia đình hạnh phúc, và ngược lại, khi người mẹ buồn bã, lo lắng, gia đình cũng sẽ bất an.

Cảm xúc của phụ nữ có tính quyết định đến hạnh phúc trong gia đình và đời sống tâm hồn của những đứa con. Ảnh: Weibo.

So với đàn ông, phụ nữ nhạy bén hơn trong việc thể hiện cảm xúc bên trong và biết cách sử dụng sức mạnh của ngôn ngữ, cũng như cảm xúc. Chỉ cần người phụ nữ nở nụ cười, thì các thành viên còn lại trong gia đình đều thấy thư thái, khoẻ mạnh.

Mỗi đứa trẻ là một tờ giấy trắng. Bạn muốn đứa trẻ trở thành người như thế nào sẽ thành như thế đó. Ảnh hưởng của người mẹ lên đứa con là không thể thay thế. Nếu người mẹ không thể kiểm soát cảm xúc của mình thì đứa trẻ có thể bị mất cân bằng cảm xúc khi lớn lên.

Chính vì thế, phụ nữ hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu trước những cơn tức giận, đối mặt với những người thân yêu bằng một nụ cười, bằng câu nói yêu thương nhiều hơn.

Chuyên gia Hồng Lan từng nói: "Khi bạn giáo dục một cậu con trai, đơn thuần bạn dạy dỗ một cậu con trai. Nhưng bạn giáo dục một cô gái, là bạn đang giáo dục cả một gia đình".

Nhà biên kịch nổi tiếng Liệu Nhất Mai từng chia sẻ quan điểm của mình: "Tôi không nghĩ rằng người vợ tốt là người chịu khó làm việc nhà. Tôi không nấu ăn, nhưng tôi tự tin rằng dành cho gia đình điều gì đó thật đặc biệt thì quan trọng hơn là nấu ăn. Con trai tôi vui vẻ, lạc quan, mục tiêu cuộc sống của nó là hạnh phúc. Tôi cảm thấy tự hào vì con, và cho rằng mình và chồng đã làm tốt vai trò người cha, người mẹ trong gia đình".

Ở nhà họ Zhang (Hợp Phì), mẹ của 4 cô con gái thành công vốn là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Kể từ khi lấy chồng, bà chưa bao giờ giận dữ với chồng. Bà luôn quan tâm đến mẹ chồng và dùng cảm xúc mềm dẻo, ấm áp để đối xử với các con.

Huyền Trang - Thùy Linh (Theo Aboluowang, Sohu)