Chiếm tỷ lệ lớn trong vườn nhà anh là những con cự đà Beared Dragon, to cỡ bàn tay người lớn. Cự đà chỉ xù lên khi muốn dọa kẻ thù, không bao giờ chủ động tấn công ai. Do vậy, anh Nam để chúng đi lại tự do trong sân.