MỹWill Breaux đã tự làm ngôi nhà, tổng diện tích 232 m2 từ những chiếc container xếp chồng tạo thành.

Ngôi nhà này nằm trên một con phố ở rìa Houston, Texas, Mỹ được Will Breaux, một nhà thiết kế tự làm cho mình. Anh ấp ủ ý tưởng từ năm 2000 và nhờ một số kiến trúc sư giúp đỡ. Tuy nhiên các thiết kế của họ không đáp ứng được mong muốn của Will, nên anh tự làm.

Thiết kế 3D nhà của Will. Ảnh: Boredpanda.

Không có kiến thức về xây dựng nên Will đã dành nhiều thời gian học. Từ năm 2011, Will đã bắt đầu vẽ thiết kế 3D ngôi nhà. Will chọn container vì tiết kiệm tiền bạc, chống cháy, chống bão, bền...

Chỉ trong một ngày năm 2017, Will thuê máy cẩu xếp 11 khối container lên nhau. Từ đó anh dành 3 ngày mỗi tuần để tự làm mọi chi tiết trong nhà. Đến hiện tại anh mới làm xong tầng một và tầng 2. Đây hiện là không gian sinh sống của Will.

Ngôi nhà 3 tầng, một tum từ 11 khối container. Ảnh: Boredpanda.

Tầng 3 mới chỉ làm cửa chính, cửa sổ tầng và một khu nuôi vẹt tầng 4. Will vẫn cần nhiều thời gian và tiền bạc nữa để công trình hoàn tất.

Nhìn bên ngoài, nhà của Will kỳ dị, nhưng bên trong nó khá hiện đại, đẹp mắt. "Tôi đã có ý tưởng và biết đại khái muốn nó trông như thế nào. Tôi sử dụng 3D để biến nó thành hiện thực, giống hệt như ước mơ của tôi", anh nói.

Nội thất phòng khách ở tầng một ngôi nhà. Ảnh: Boredpanda.

Vì cấu trúc độc đáo này, ngôi nhà thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng và những bức ảnh về nó đã lan truyền trong vài năm qua. Đây đang được xem là cấu trúc container rộng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Will Breaux không bận tâm đến sự chú ý của mọi người. "Tôi xây nó cho mình chứ không phải ai khác", anh nói.

Bảo Nhiên (Theo Boredpanda)