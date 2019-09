Triệu phú Mỹ Grant Cardone khuyên bạn cảnh giác với những người không thể kiếm tiền, tiêu hết tiền hoặc không thể trả hóa đơn.

Triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ Grant Cardone được mệnh danh là "ông vua bán hàng". Ông là tác giả của nhiều cuốn sách dạy kinh doanh nằm trong top bán chạy của New York Times và cũng là chuyên gia tư vấn cho nhiều công ty nằm trong danh sách Fortune 500 (các công ty hàng đầu tại Mỹ).

Trong cuốn sách Be Obsessed Or Be Average (tạm dịch: Ám ảnh tiền bạc hay cứ ở mức trung bình), Grant Cardone đã đưa ra rất nhiều quan điểm về tài chính. Ông cho rằng nếu bạn bè của chúng ta mà không nói về tiền bạc, tốt nhất hãy tìm những người bạn mới. Nhiều quan điểm trong sách của ông có thể tạo cảm hứng cho người đọc cố gắng kiếm tiền.

Dưới đây là vài trích dẫn từ cuốn sách:

Grant Cardone - Ảnh: earlytorise.

Hầu hết chúng ta từ nhỏ đã được dạy rằng tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi và đó là một trong những điều không nên nói đến nhiều kẻo bị ảnh hưởng. Nếu như bạn kể rằng mình đang khó khăn hoặc ở tầng lớp trung bình và đang cố gắng làm giàu, bạn dễ được mọi người đồng cảm. Nếu bạn giàu có rồi, tốt nhất đừng nói về tiền bạc, sẽ khiến nhiều người không thích. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghe ai đó nói về chiếc xe Rolls-Royce, máy bay phản lực hay những bất động sản nghỉ dưỡng của họ.

Tại sao bạn lại không thể nói về những thành công tài chính của mình? Thay vì cảm thấy bị xúc phạm khi nghe ai đó khoe khoang sự giàu có, bạn nên tránh xa những người không nói gì đến tiền. Và hãy cảnh giác với những người không thể kiếm tiền, những người tiêu hết tiền hoặc không thể trả các hóa đơn. Bạn không thể học được bất cứ điều gì từ những người khốn khổ không đủ sống.

Người ta vẫn cho rằng phải có tiền mới kiếm được tiền. Thực tế, để kiếm được tiền, chúng ta cần có lòng can đảm. 80% các triệu phú ngày nay là những triệu phú tự thân, họ không được thừa kế gì, họ xuất phát từ tay trắng. Muốn giàu có bạn phải vượt khó, dũng cảm kết nối với khách hàng mới, thu hút sự chú ý...

Kiếm tiền, giữ tiền và sau đó để tiền đẻ ra tiền đòi hỏi một cam kết, cống hiến và một nỗi ám ảnh về tăng trưởng. Nếu bạn làm công ăn lương, hãy chịu trách nhiệm phát triển công ty, không chỉ để kiếm tiền lương. Điều đó sẽ mang lại thành công cho cả ông chủ và cho bạn. Đừng là một khán giả đơn thuần khi kiếm tiền. Hãy chắc chắn rằng, nếu là cầu thủ trên sân, bạn phải cố gắng ghi bàn.

Có rất nhiều tiền trên hành tinh này, nhưng thật khó hiểu là hầu hết mọi người đều không có tiền trong túi. Họ không có tiền vì họ nghĩ rằng nguồn tiền quá ít hoặc họ không xứng đáng để có nhiều tiền, hoặc phải làm rất vất vả mới có được tiền.

Tôi biết, tiền xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mọi người đều có tiền, và nếu họ được đối xử đúng và được đáp ứng những gì họ mong muốn (và hơn thế nữa), họ sẽ vui vẻ đưa tiền cho tôi. Trận chiến của tôi là "Ai đang giữ tiền của tôi?"

Khi tôi là một nhân viên bán hàng trẻ tuổi, tôi cần một đôi giày mới hoặc một bộ đồ mới, tôi đi làm và tự hỏi mình: "Ai cho tôi tiền để mua quần áo và giày mới?" Tôi sẽ tìm kiếm một khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để lấy tiền cho các sản phẩm mà tôi cần. Bạn muốn doanh thu? Thay vì bị ám ảnh bởi không bao giờ có đủ, hãy tập trung vào số tiền có và tiếp cận với những người cần những gì bạn đang cung cấp.

Tiền ở khắp mọi nơi và việc bạn cần làm là lên kế hoạch lấy về số tiền của bạn. Khi bạn đã thay đổi được suy nghĩ về tiền bạc, tiền sẽ đến với bạn dễ dàng và ngày càng nhiều hơn.

Hoàng Anh (Theo Business Insider)