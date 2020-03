Quần lững thun da cá cotton co giản thoáng mát, thấm hút QLC057 giá còn 270.000 đồng, giảm 33% so với giá gốc. Với chất liệu thun trơn thoáng mát, co giãn, thấm hút cùng dạng short lửng ngang gối năng động, đây là món đồ để bạn luyện tập thể thao hay đơn giản là thoải mái khi mặc ở nhà.

Mua hai quần lững thun da cá cotton co giản thoáng mát, thấm hút QLC057 tặng kèm một sợi dây nịch.