Khu đất có tên The Mountain, nằm ở điểm cao nhất tại Beverly Hills, nhìn xuống thành phố Los Angeles bang California, Mỹ. Theo New York Times, chưa ai trên thế giới này mua một bất động sản cá nhân nào với giá 1 tỷ đôla Mỹ. Từ ngày 21/2, dù giảm giá xuống còn 650 triệu đôla, The Mountain vẫn là bất động sản đắt nhất tại Los Angeles.