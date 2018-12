Elmich là một trong số ít thương hiệu được chính phủ Séc tài trợ đăng ký toàn cầu với mạng lưới trải khắp các quốc gia châu Âu và châu Á. Thương hiệu liên tục cải tiến mẫu mã, cập nhật công nghệ sản xuất hiện đại trên thế giới. Viện Kiểm định An toàn thực phẩm Cộng hòa Séc, Viện Kiểm định ITC đã kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các sản phẩm của Elmich, gồm cả chứng nhận tiêu chuẩn CE (Conformity European), tấm "hộ chiếu" thương mại để sản phẩm được lưu hành trong thị trường EU. Tháng 12, Elmich tiếp tục hành trình bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng với chiến dịch "An toàn sức khỏe - San sẻ yêu thương" cùng các chương trình, sự kiện ý nghĩa như : Thử tài nấu ăn cùng Elmich, cuộc thi Gia đình vui khỏe - Bữa ăn an toàn. Người tiêu dùng có hàng nghìn cơ hội nhận sản phẩm gia dụng chất lượng khi tham gia các hoạt động tại điểm bán.