Bình nước nóng nhà Katherine gần đây tự dưng bỏng rẫy vào ngày hè, và tắt vào ngày đông, cô phát hiện có bàn tay điều khiển từ xa.

Lần thứ ba Katherine (Anh) gọi kỹ sư đến kiểm tra bình nóng lạnh nhà mình. Anh hỏi cô có sử dụng ứng dụng điều chỉnh nhiệt độ không. Cô không làm nhưng chợt nhớ ra người chồng "sắp cũ" của mình đã làm.

Bình nóng lạnh nhà cô gần đây tự nhiên đun nóng cực điểm giữa mùa hè và tự động tắt sau mỗi 30 phút vào mùa đông. Xâu chuỗi các sự kiện, cô biết chồng cũ, đang sống ở một quốc gia khác, đã sử dụng quyền truy cập từ xa, thay đổi cài đặt ứng dụng sưởi ấm thông minh của ngôi nhà: "Trời lạnh cóng, con gái tôi bị cảm lạnh làm tôi thắt cả tim".

Người chồng gần 20 năm của Katherine đã bỏ cô và hai đứa con sau khi ngoại tình và rút sạch các tài khoản ngân hàng chung. Sáu tháng chờ làm thủ tục ly hôn, anh ta đã sử dụng những kết nối cuối cùng của mình với vợ - các thiết bị điện tử được điều khiển từ xa - để khủng bố cô.

Katherine chỉ là một trong số các nạn nhân của các vụ bạo hành "thông minh" ngày càng tăng. Các thiết bị thông minh được điều khiển từ xa như chuông cửa, bóng đèn, camera an ninh và loa như Amazon Echo và Apple HomePod... giúp gia chủ dễ quản lý ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, khi vợ chồng trục trặc, thay vì nâng cao chất lượng và đơn giản hóa cuộc sống, chúng trở thành công cụ để con người hành hạ nhau.

Các thiết bị kết nối internet trong nhà cũng là một nguyên nhân làm tăng bạo lực gia đình. Ảnh: Telegraph.

Sian Hawkins, đại diện tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành Women's Aid (Anh) cho rằng đây là loại hành vi thao túng tinh thần kiểu mới, khiến phụ nữ cảm thấy họ không còn lối thoát. Là một công cụ tiện lợi, nó cho phép thủ phạm có thể hành động từ xa.

Vì các thiết bị này vẫn còn khá mới nên chưa có dữ liệu chính thức về dạng bạo hành này. Tuy nhiên, tại Anh đã ghi nhận một bản án: tháng 7/2018, chuyên gia điện tử Ross Cairns đã bị vào tù 11 tháng vì tội theo dõi vợ cũ bằng iPad gắn vào tường.

Các tổ chức phụ nữ tại quốc gia này cho biết họ chứng kiến các vụ bạo hành kiểu này đang ngày càng tăng. Mary, một nhân viên tư vấn qua điện thoại của Women’s Aid đã gặp một phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh bị chồng sử dụng phần mềm điều chỉnh nhiệt độ để làm trầm trọng thêm các cơn bốc hỏa của cô.

Một trường hợp khác là Claudia. Sau khi kết hôn và mang thai, cô bị cô lập khỏi bạn bè và gia đình, phụ thuộc kinh tế vào chồng, bị bạo hành tinh thần lẫn thể xác. Chồng mắng cô cả đêm chỉ vì tô son hay để nhà cửa bẩn. Sáng hôm sau, anh ta lại xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Sự bạo hành của chồng đã khiến Claudia hai lần tự tử. Khi đã đủ tự tin, Claudia quyết định ly hôn. Nhưng suốt thời gian làm giấy tờ ly hôn, cô vẫn bị chồng bạo hành qua cái chuông cửa có camera và loa cho phép người sử dụng nghe, nhìn và nói chuyện với người ngoài cửa qua một phần mềm. Anh ta đã cài đặt thiết bị này khi hai người bắt đầu chung sống nhưng không chia sẻ với vợ.

Khi họ chia tay, Claudia vẫn sống tại nhà cũ để tiện chăm sóc con. Anh chồng cũ sử dụng chuông cửa để theo dõi vợ cũ và những ai đến thăm Claudia. Claudia nói đó là cách cuối cùng mà chồng khống chế và đe dọa cô. Một người bạn của Claudia nhận xét, cách này giống như một kẻ giết người hàng loạt đang quay lại hiện trường để quan sát.

Tháng 1/2019, chính phủ Anh đưa ra các dự thảo về "bạo hành online", tuy nhiên vẫn còn các kẽ hở. Ví dụ, vì luật bảo vệ thông tin cá nhân, các hãng điện tử sẽ không tiết lộ hay nói chuyện với ai khác ngoài người đứng tên thuê bao, dù người đó là thủ phạm vụ bạo hành. Như Katherine, vì không có tên trong hợp đồng nên rất khó để giải quyết vấn đề tận gốc khi không có sự đồng ý của chồng cũ.

Vì lý do này, Kez Garner đã thành lập Cyber Care, một công ty hỗ trợ các nạn nhân về cả mặt công nghệ và tinh thần. Garner nói kiểu khủng bố này như có kẻ đang đột nhập vào nhà bạn dù thực tế không có ai. Garner kể một khách hàng có con được tặng một chiếc tivi thông minh, sau đó phát hiện ra đây chính là thiết bị theo dõi mình. Một khách hàng từng dùng chung phần mềm đặt thức ăn với người cũ và anh ta đã dùng nó để chế nhạo cô.

Lyndsey Dearlove, Giám đốc phong trào chống bạo hành Says No More ở Anh chia sẻ: "Các phụ nữ bị tấn công bằng cách này đều cảm thấy như cuộc sống của họ bị khủng bố liên tục".

Hoàng Anh (Theo Telegraph)