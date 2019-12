Tường An hiện diện ở góc bếp mỗi gia đình, nỗ lực thấu hiểu khẩu vị người dùng và không ngừng đổi mới để nâng tầm hàng triệu bữa cơm Việt.

Nhắc đến Tường An, gợi lên niềm thương mến ở nhiều người. Bởi lẽ, thương hiệu dầu ăn với hình ảnh chú voi đỏ đã gắn liền với nhiều bữa cơm gia đình trong suốt hơn bốn thập kỷ qua. Ngược dòng thời gian trở về năm 1977, Tường An ra đời với mục tiêu an ninh thực phẩm quốc gia. Rồi đến những năm đầu thập niên 90, Tường An là một trong những đơn vị tiên phong sản xuất dầu ăn đóng chai tại Việt Nam với các sản phẩm chủ lực như: Tường An CookingOil, Bơ thực vật Tường An Margarine với mong muốn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng tầm ẩm thực Việt. Năm 1992, Tường An tiếp tục đưa ra thị trường sản phẩm Dầu đậu nành, tốt cho hệ tim mạch và được nhiều người dùng lựa chọn.

Tiêu chuẩn lựa chọn dầu ăn

Giờ đây, khi đất nước đang trên đà phát triển và vươn ra thế giới, cơm nhà đã không còn dừng lại ở chuẩn ăn ngon. Theo khảo sát của W&S (Tập đoàn quản lý cộng đồng khảo sát trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á), khi chọn mua dầu ăn, hai tiêu chí phổ biến nhất của người tiêu dùng chính là tốt cho sức khỏe và tốt cho tim mạch.

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu, Tường An hiểu rõ yếu tố định hình chất lượng dầu ăn chính là công nghệ tinh luyện.

Dầu ăn muốn tốt cho sức khỏe, trước hết phải an toàn cho sức khỏe. Và dầu ăn an toàn chỉ có thể là dầu ăn đã được trải qua quá trình tinh luyện khắt khe, loại bỏ tạp chất có hại, lưu giữ tối ưu dưỡng chất (omega 3,6,9 và vitamin A, E), để chất lượng dầu đạt ngưỡng tinh khiết tuyệt đối.

Tường An cam kết dầu ăn 0% cholesterol, 0% chất bảo quản, 0% transfat, 0% chất tạo màu.

Với động lực nâng cao chất lượng bữa cơm của hàng triệu gia đình Việt, thương hiệu đã thực hiện bước chuyển mình với dòng thượng hạng hoàn toàn mới: Tường An Premium. Đại diện đơn vị cho biết, sản phẩm đột phá với bảy bước tinh luyện công nghệ châu Âu, cho chất lượng dầu 100% nguyên chất và tinh khiết, đồng thời lưu giữ tối ưu nguồn dưỡng chất có trong dầu ăn, tốt cho sức khỏe và hệ tim mạch.

Bộ nhận diện thương hiệu của Tường An Premium

Với dòng sản phẩm thượng hạng mới, Tường An cũng đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Tường An Premium, gửi gắm giải pháp dinh dưỡng công nghệ cao và chuyên biệt cho người Việt. "Sản phẩm có sắc vàng đẳng cấp, sang trọng tượng trưng cho niềm tin và hy vọng hòa quyện cùng màu xanh hiện đại, biểu tượng của công nghệ đỉnh cao, đánh dấu màn 'chào sân' của Tường An Premium trong phân khúc dầu ăn cao cấp", đại diện hãng cho biết.

Nổi bật trên logo là biểu tượng voi vàng khí chất, thần thái dũng mãnh tiến về phía trước như một cách ẩn dụ cho hành trình 43 năm Tường An mang lại bữa cơm thơm ngon, an toàn và dinh dưỡng cho hàng triệu gia đình Việt. Nét chữ viết tay "Premium" đại diện cho lời cam kết mang lại chất lượng từ vị thế của một chuyên gia trong ngành và cung cấp giải pháp dinh dưỡng công nghệ cao, chuyên biệt dành riêng cho người Việt.

Tường An Premium là bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình của Tường An trong phân khúc cao cấp.

Thảo Trang