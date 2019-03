(Các chị em theo thứ tự), Tâm An (con cả) cùng hai em út Ngọc An và Quỳnh An đang sống ở thành phố HCM, trong đó Tâm An, Ngọc An kinh doanh còn Quỳnh An là sinh viên năm cuối ngành công an. Ba cô gái còn lại đang sống ở Đà Lạt, Xuân An là chủ studio ảnh cưới, Trường An là kiến trúc sư, còn Thuỳ An làm lễ tân khách sạn.

Hiện các con gái đã bắt cha mẹ nghỉ việc để họ cùng nhau phụng dưỡng.