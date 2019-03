Chỉ một đêm vợ chồng Hiền dọn đồ rời Hà Nội vào một vùng khá thưa dân của Đà Nẵng, trong khi mới nảy ra ý định 10 ngày trước đó.

Công tác Hà Nội đúng dịp mưa lạnh đầu năm nay, Thu Hiền, 32 tuổi có chút không quen. Rời khỏi nơi đây đã 4 mùa đông, giờ cô cảm thấy ái ngại mỗi khi lái xe trong tiết trời này. Cô chỉ ước nhanh trở về những ngày nắng gió yên ả ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - nơi có ngôi nhà 3 tầng nhỏ xinh mà vợ chồng Hiền, con trai gần 3 tuổi cùng mẹ cô đang sinh sống.

Từ khi vào đây, chồng Hiền, anh Robert, 35 tuổi có thói quen dậy sớm đi lướt sóng hoặc chèo sup (môn thể thao chèo ván). Mấy bữa trước Robert chạy huỳnh huỵch đánh thức cả nhà dậy chỉ để khoe vừa câu được một con mực nặng tới nửa kg. "Lần đầu tiên anh ấy chèo sup mà câu được con mực to như vậy nên phấn khích lắm. Mẹ mình vào bếp nướng ngay món mực vừa giòn vừa ngọt cho bữa sáng", cô kể.

Nhà Hiền chuyển tới sống ở khu vực Ngũ Hành Sơn, cách biển chỉ chừng 500 mét. Ảnh: NVCC.

Nơi sinh sống còn thưa dân, họ mượn đất hai hàng xóm bên cạnh để trồng rau, nuôi gà, thả cá. Khu vườn được bà Hà, mẹ Hiền chăm chút ngày hai bận. Ngoài rau ăn không xuể, chuối, đu đủ, đàn gà cung cấp trứng, dịp Tết Hiền còn phải bán bớt gà thịt do số lượng quá nhiều.

Ban ngày vợ chồng họ làm việc ở cửa hàng xăm và vẽ tranh tường ngay tại nhà, buổi chiều đưa con trai ra biển dạo chơi. Ông bố mê thể thao được dịp dạy con bơi, trượt ván, đá bóng, đạp xe, nhảy dây...

Nếu biết Thu Hiền trước đây, khó có thể hình dung cô lại chọn cuộc sống hiện tại. Sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, Hiền có thời gian du học Malaysia trước khi về nhà phụ mẹ quản lý công ty xe du lịch của gia đình. Sau này cô gái cá tính dấn thân vào làm họa sĩ, thiết kế thời trang, rồi xăm hình.

Thời thiếu nữ Hiền từng nổi tiếng là cô gái có nhiều hình xăm trên người - với 48 hình. Cô có mặt ở khắp các show ca nhạc trong Nam, ngoài Bắc, chụp ảnh cùng DJ nổi tiếng thế giới. Chính vì thế, sự biến mất của cô khỏi Hà Nội khiến nhiều người bạn bất ngờ.

Gia đình bỏ Hà Nội về nơi hoang sơ câu mực, lướt sóng

Từ nghề xăm hình, Hiền quen và yêu Robert, một nghệ sĩ vẽ tranh tường và xăm người Anh, sống ở Việt Nam từ năm 2011. Đôi uyên ương có mức thu nhập khá tốt thời đó, nhưng hè năm 2015 xuất hiện nhiều yếu tố đẩy họ rời khỏi Hà Nội.

"Bọn mình trọ ở hồ Tây thì bị mất trộm laptop, điện thoại và tiền bạc. Mọi dữ liệu công việc mất hết và đây không phải là lần đầu tiên bị trộm. Anh xã mình chán nản, nghĩ đến việc phải rời xa thành phố này", cô nói.

Cùng lúc đó Hiền phát hiện mình mang bầu. Nghĩ đến cuộc sống ồn ào, ô nhiễm, họ không hề muốn con mình sẽ phải sống trong môi trường như vậy. Chỉ sau một buổi nói chuyện cả hai thống nhất rời đi.

Đôi vợ chồng chung niềm đam mê xăm hình. Ảnh: NVCC.

Khó khăn lúc đó chỉ còn là thuyết phục mẹ bán nhà đi cùng. Sau hai ngày suy nghĩ, bà Hà quyết định rời đi cùng con gái. "Mình bàn với mẹ kế hoạch rời đi hôm 20/7 sau đó đăng bán nhà, song song tìm nhà thuê trong Đà Nẵng. Chỉ trong đêm 31/7, cả gia đình dọn đồ hai nhà lên container và rời khỏi thành phố mình đã sống 28 năm", cô kể về cuộc "đào tẩu" nhanh như chạy nước rút của gia đình.

Cuộc sống mới ở Đà Nẵng khá thuận buồm xuôi gió. Vào đó chưa đầy một tháng họ tìm mua được lô đất xây ngôi nhà hiện tại ở khu vực Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn). Không lâu sau lại có cơ duyên giúp họ mua được một lô đất bên kia đường và hiện tại đã xây nhà cho khách thuê.

"Vào đây khách hàng xăm và vẽ tranh tường giảm đến một nửa, nhưng bù lại mọi chi phí đều không cao. Quan trọng nhất không tốn tiền vào ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống của chúng mình vẫn thoải mái", Hiền tiết lộ.

Với sở thích khám phá, gia đình Hiền thường tìm đến những nơi hoang sơ hoặc những bãi tắm ít người biết đến. Đôi khi nổi hứng lên Robert chở vợ con đi dọc biển miền Trung. Họ lướt sóng, cắm trại ở rừng phi lao, lúc thì tắm biển, chơi cát, khi vui đùa với đàn chó nhà mang theo.

Khu vườn của gia đình được Robert và mẹ vợ chăm sóc, mượn từ đất của hàng xóm chưa xây dựng. Ảnh: NVCC.

Robert bộc bạch thêm, ở đây mọi thứ chậm lại và được làm chủ thời gian, làm chủ cuộc sống. Ngoài chơi thể thao, anh thích thả mình vào những bức vẽ. Gia đình Robert ở Anh cũng hay sang thăm và mừng cho cuộc sống của các con.

Nếu như 4 năm trước, con đường nơi họ ở chỉ có 5 nóc nhà thì giờ đã hình thành một cụm dân cư gần 20 chục nhà sinh sống. Robert và Hiền thấy rõ những miếng đất trống lân cận rồi sẽ mọc nhà, sau này dần sẽ kín dân, nhưng trước mắt luôn có những ngày đẹp trời phải trân trọng.

Phan Dương