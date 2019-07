Bà Giỏ cụng ly mừng cưới với quan khách sáng 29/7 nhưng ứa nước mắt vì cả con trai và con dâu đang nhập viện cấp cứu.

Bà Giỏ và con dâu bị tai nạn gãy chân, được cho về nhà điều trị. Ảnh: Quang Hà.

Một ngày sau vụ tai nạn xe rước dâu khiến cả cô dâu và chú rể cùng nhập viện ở Quảng Trị, hai nạn nhân đều được về nhà. Cô dâu Lê Thị Hồng Vân (20 tuổi) nói đêm đầu ở nhà chồng không thể ngủ được vì "đau và sợ khi nhớ lại vụ tai nạn". Cô gái này cũng không thể ngờ về nhà chồng trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Khoảng 8h45 ngày 29/7, chú rể Trần Ngọc Lâm (24 tuổi, trú Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị), đón cô dâu Vân lên xe hoa về nhà chồng. Khi xe đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Gio Phong thì va chạm với xe ngược chiều. Chiếc xe con này vượt xe tải nhưng không kịp, nên tông vào xe hoa, khiến xe hoa bị quay ngang 180 độ. Cô dâu gãy chân, chú rể bị thương, cả hai nhập viện. Trong khi đó, ở nhà đang tiếp khách.

"Tôi rụng rời hết tay chân, chỉ muốn vào bệnh viện với hai con. Bà con khuyên can, động viên tôi ở nhà để lo đám cưới, vì khách khứa đến đủ cả rồi", bà Nguyễn Thị Giỏ (56 tuổi, mẹ chú rể), kể lại khi biết sự việc.

Ảnh cưới thay cho hai nhân vật chính dự đám cưới của mình. Ảnh: Quang Hà.

"Đứng trên sân khấu, cụng ly với khách mà nước mắt tôi cứ trào ra", bà Giỏ nói. Sau này, nghe điện thoại thông báo tình hình của người thân, bà mới bớt lo lắng.

Cô dâu Hồng Vân bị gãy xương chân phải khi đang mang thai tháng thứ sáu, trong khi chú rể Lâm bị thương ở tay và một số phần mềm. "Rất may là thai nhi vẫn an toàn", Vân, làm thợ may, cho biết. Cô quen Lâm, là thợ sơn, một năm thì làm lễ cưới.

Bà Giỏ mất chồng 5 năm trước, làm nhiều nghề để nuôi ba con. Lúc nghe con trai út bảo cưới vợ, bà Giỏ không có tiền, phải vay mượn quanh 20 triệu để lo việc.